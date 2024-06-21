Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Лавров: конфликт на Украине представляет угрозу для ОДКБ

Ведомости

Развязанный Западом конфликт на Украине представляет серьезную угрозу для Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Безусловно, развязанный Западом конфликт на Украине, использование киевского режима в качестве инструмента агрессии против РФ, представляет собой очень серьезную угрозу», – подчеркнул Лавров на брифинге по итогам заседания совета министров иностранных дел (СМИД) ОДКБ в Алма-Ате.

Министр добавил, что Россия подтвердила свою нацеленность на достижение справедливого урегулирования конфликта на Украине, основанного на реалиях. Президент США Джо Байден, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбер, президент Украины Владимир Зеленский и европейские премьер-министры по итогам саммита в Швейцарии заявляли, что добиваются урегулирования конфликта на основе устава ООН. Из этого документа они выделяют только территориальную целостность, забывая о праве нации на самоопределение. Этот принцип устава категорически игнорируется Западом и его марионетками, заключил Лавров.

20 июня президент России Владимир Путин сообщил, что никто из Верховной рады Украины не заявлял о готовности к переговорам. Глава государства подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, хотя украинская сторона сама себе их запретила. При этом переговоры должны вестись «не на основе каких-то эфемерных формул», а на основе стамбульских и минских договоренностей.

Конференция в Швейцарии прошла с 15 по 16 июня. Изначально итоговое коммюнике подписали 80 государств, 13 стран не поддержали его. Позже стало известно, что Ирак, Иордания и Руанда отозвали свои подписи. Коммюнике затрагивает такие вопросы, как освобождение всех пленных, передачу Запорожской АЭС под контроль Украины, безопасный доступ к украинским портам в Черном и Азовском морях, а также продовольственную безопасность.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных