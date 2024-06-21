Лавров: конфликт на Украине представляет угрозу для ОДКБ
Развязанный Западом конфликт на Украине представляет серьезную угрозу для Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Безусловно, развязанный Западом конфликт на Украине, использование киевского режима в качестве инструмента агрессии против РФ, представляет собой очень серьезную угрозу», – подчеркнул Лавров на брифинге по итогам заседания совета министров иностранных дел (СМИД) ОДКБ в Алма-Ате.
Министр добавил, что Россия подтвердила свою нацеленность на достижение справедливого урегулирования конфликта на Украине, основанного на реалиях. Президент США Джо Байден, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбер, президент Украины Владимир Зеленский и европейские премьер-министры по итогам саммита в Швейцарии заявляли, что добиваются урегулирования конфликта на основе устава ООН. Из этого документа они выделяют только территориальную целостность, забывая о праве нации на самоопределение. Этот принцип устава категорически игнорируется Западом и его марионетками, заключил Лавров.
20 июня президент России Владимир Путин сообщил, что никто из Верховной рады Украины не заявлял о готовности к переговорам. Глава государства подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, хотя украинская сторона сама себе их запретила. При этом переговоры должны вестись «не на основе каких-то эфемерных формул», а на основе стамбульских и минских договоренностей.
Конференция в Швейцарии прошла с 15 по 16 июня. Изначально итоговое коммюнике подписали 80 государств, 13 стран не поддержали его. Позже стало известно, что Ирак, Иордания и Руанда отозвали свои подписи. Коммюнике затрагивает такие вопросы, как освобождение всех пленных, передачу Запорожской АЭС под контроль Украины, безопасный доступ к украинским портам в Черном и Азовском морях, а также продовольственную безопасность.