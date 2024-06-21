Лавров: конфликт на Украине представляет угрозу для ОДКБ

Министр добавил, что Россия подтвердила свою нацеленность на достижение справедливого урегулирования конфликта на Украине, основанного на реалиях. Президент США Джо Байден, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбер, президент Украины Владимир Зеленский и европейские премьер-министры по итогам саммита в Швейцарии заявляли, что добиваются урегулирования конфликта на основе устава ООН. Из этого документа они выделяют только территориальную целостность, забывая о праве нации на самоопределение. Этот принцип устава категорически игнорируется Западом и его марионетками, заключил Лавров.