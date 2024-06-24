ОДКБ осудила атаку ВСУ на Севастополь
Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) осудила атаку ВСУ на Севастополь. Соответствующее заявление опубликовано в официальном Telegram-канале ОДКБ.
«Организация разделяет горе невосполнимой утраты. Мы решительно осуждаем любые действия, направленные против гражданских лиц», – сказано в сообщении.
Генеральный директор ОДКБ Имангали Тасмагамбетов выразил соболезнования жителям Севастополя в связи с гибелью мирных граждан. Он пожелал им стойкости и самообладания, а также скорейшего выздоровления пострадавшим.
23 июня вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Севастополь американскими ракетами ATACMS. Боевая часть одной из ракет подорвалась в воздухе, ее обломки упали в районе городского пляжа. В результате четыре человека, включая двоих детей, погибли. Еще 151 человек пострадал. Минобороны РФ возложило ответственность за теракт на США и Украину.