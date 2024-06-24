ОДКБ осудила атаку ВСУ на Севастополь

23 июня вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Севастополь американскими ракетами ATACMS. Боевая часть одной из ракет подорвалась в воздухе, ее обломки упали в районе городского пляжа. В результате четыре человека, включая двоих детей, погибли. Еще 151 человек пострадал. Минобороны РФ возложило ответственность за теракт на США и Украину.