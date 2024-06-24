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Володин не исключил, что у терактов в Севастополе и Дагестане одни заказчики

Ведомости

К терактам в Севастополе, Дербенте и Махачкале могут быть причастны одни и те же лица, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Это бесчеловечные преступления. По каждому из них сейчас идет расследование. Не исключено, что в обоих случаях заказчики окажутся одни и те же», – сказал Володин.

Спикер Госдумы также выразил соболезнования близким погибших и пожелал выздоровления пострадавшим.

Днем 23 июня Минобороны РФ сообщило, что вооруженные силы Украины обстреляли Севастополь ракетами ATACMS производства США. Боевая часть одной из них подорвалась в воздухе, обломки упали в районе городского пляжа. В результате четыре человека, в том числе два ребенка, погибли. Еще 151 человек пострадал. Минобороны РФ возложило ответственность за теракт на США и Украину.

Вечером того же дня в Дербенте и Махачкале неизвестные обстреляли два православных храма, синагогу и пост ДПС. В результате погибли 19 человек: 15 полицейских и четверо гражданских лиц. Следственный комитет России днем 24 июня сообщил, что в ходе операции ликвидированы пять боевиков, их личности установлены. По данным «Интерфакса», трое из них опознаны как сыновья и племянник главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщало, что напавшие на Махачкалу и Дербент являются приверженцами международной террористической организации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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