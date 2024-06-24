Володин не исключил, что у терактов в Севастополе и Дагестане одни заказчики

Вечером того же дня в Дербенте и Махачкале неизвестные обстреляли два православных храма, синагогу и пост ДПС. В результате погибли 19 человек: 15 полицейских и четверо гражданских лиц. Следственный комитет России днем 24 июня сообщил, что в ходе операции ликвидированы пять боевиков, их личности установлены. По данным «Интерфакса», трое из них опознаны как сыновья и племянник главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщало, что напавшие на Махачкалу и Дербент являются приверженцами международной террористической организации.