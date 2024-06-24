Володин не исключил, что у терактов в Севастополе и Дагестане одни заказчики
К терактам в Севастополе, Дербенте и Махачкале могут быть причастны одни и те же лица, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Это бесчеловечные преступления. По каждому из них сейчас идет расследование. Не исключено, что в обоих случаях заказчики окажутся одни и те же», – сказал Володин.
Спикер Госдумы также выразил соболезнования близким погибших и пожелал выздоровления пострадавшим.
Днем 23 июня Минобороны РФ сообщило, что вооруженные силы Украины обстреляли Севастополь ракетами ATACMS производства США. Боевая часть одной из них подорвалась в воздухе, обломки упали в районе городского пляжа. В результате четыре человека, в том числе два ребенка, погибли. Еще 151 человек пострадал. Минобороны РФ возложило ответственность за теракт на США и Украину.
Вечером того же дня в Дербенте и Махачкале неизвестные обстреляли два православных храма, синагогу и пост ДПС. В результате погибли 19 человек: 15 полицейских и четверо гражданских лиц. Следственный комитет России днем 24 июня сообщил, что в ходе операции ликвидированы пять боевиков, их личности установлены. По данным «Интерфакса», трое из них опознаны как сыновья и племянник главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщало, что напавшие на Махачкалу и Дербент являются приверженцами международной террористической организации.