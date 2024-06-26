Эрдоган призвал поддержать Ливан на фоне эскалации конфликта с Израилем

22 июня США выразили готовность предоставить военную помощь Израилю в случае возникновения полномасштабного конфликта с «Хезболлой». CNN сообщал, что официальные лица США серьезно обеспокоены тем, что движение может преодолеть противовоздушную оборону Израиля на севере, в том числе и «Железный купол». Это сделает поддержу Израиля со стороны Вашингтона еще более важной.