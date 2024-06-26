Эрдоган призвал поддержать Ливан на фоне эскалации конфликта с Израилем
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал государства региона поддержать Ливан на фоне эскалации конфликта между Израилем и ливанской шиитской организацией «Хезболла», сообщает газета Daily Sabah.
«Планы [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху по распространению войны на весь регион приведут к большой катастрофе»», – подчеркнул президент Турции.
Эрдоган обвинил западные страны в поддержке израильских планов по распространению боевых действий на Ливан. Он добавил, что фотографии голодающих детей в секторе Газа являются позором для современного мира. Это, считает Эрдоган, также запомнится как «символ бессилия мусульманских стран».
22 июня США выразили готовность предоставить военную помощь Израилю в случае возникновения полномасштабного конфликта с «Хезболлой». CNN сообщал, что официальные лица США серьезно обеспокоены тем, что движение может преодолеть противовоздушную оборону Израиля на севере, в том числе и «Железный купол». Это сделает поддержу Израиля со стороны Вашингтона еще более важной.
Израильская армия и «Хезболла» практически ежедневно участвуют в пограничных столкновениях вскоре после начала войны в секторе Газа 7 октября 2023 г. С начала июня конфронтация между ними усилилась. 19 июня командование израильской армии утвердило оперативный план наземной операции на территории Ливана против «Хезболлы» и объявило о продолжении повышения боеготовности северной группировки войск.