Си Цзиньпин заявил о готовности сотрудничать с Вьетнамом

Отмечается, что за последние шесть месяцев между странами планомерно развивается сотрудничество в различных областях. Председатель КНР заметил, что, несмотря на перемены, которые переживает весь остальной мир, Китай и Вьетнам поддерживают быстрое экономическое развитие и долгосрочную социальную стабильность. Стороны должны реализовывать проекты в сельском хозяйстве, образовании и здравоохранении, а также использовать способы для студенческих обменов. Си добавил, что готов поощрять китайские предприятия к увеличению инвестиций во Вьетнаме.