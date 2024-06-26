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Си Цзиньпин заявил о готовности сотрудничать с Вьетнамом

Ведомости

Китай готов углублять взаимовыгодное сотрудничество с Вьетнамом. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Пекине с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем, сообщается на сайте центрального народного правительства Китая.

«Китай готов укреплять стратегическое лидерство с вьетнамской стороной, сосредоточиться на общей цели, придерживаться единства и дружбы, твердо поддерживать друг друга», – подчеркнул Си.

Отмечается, что за последние шесть месяцев между странами планомерно развивается сотрудничество в различных областях. Председатель КНР заметил, что, несмотря на перемены, которые переживает весь остальной мир, Китай и Вьетнам поддерживают быстрое экономическое развитие и долгосрочную социальную стабильность. Стороны должны реализовывать проекты в сельском хозяйстве, образовании и здравоохранении, а также использовать способы для студенческих обменов. Си добавил, что готов поощрять китайские предприятия к увеличению инвестиций во Вьетнаме.

Премьер-министр Веьтнама отметил, что страны традиционно являются добрыми соседями. Вьетнамская сторона высоко ценит это и надеется сотрудничать с Китаем, а также поддерживает его позицию по тайваньскому вопросу и придерживается принципа «одного Китая».

С 23 по 24 мая Китай провел масштабные военные учения «Объединенный меч – 2024» вокруг Тайваня. Были задействованы силы пехоты, военно-воздушные, военно-морские и ракетные силы. В день начала учений военнослужащие Тайваня были приведены в состояние повышенной готовности.

25 мая госдеп США выпустил заявление, в котором выразил обеспокоенность прошедшими учениями и подчеркнул, что якобы военные провокации Китая подрывают нормы, которые поддерживали мир и стабильность в Тайваньском проливе. В ответ 28 мая официальный представитель МИД КНР Мао Нин отметила, что тайваньский вопрос является внутренним делом Китая и не допускает никакого вмешательства. Официальный представитель минобороны КНР У Цянь также заявил, что США не могут диктовать, как поступать Китаю в Тайваньском проливе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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