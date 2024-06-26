Си Цзиньпин заявил о готовности сотрудничать с Вьетнамом
Китай готов углублять взаимовыгодное сотрудничество с Вьетнамом. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Пекине с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем, сообщается на сайте центрального народного правительства Китая.
«Китай готов укреплять стратегическое лидерство с вьетнамской стороной, сосредоточиться на общей цели, придерживаться единства и дружбы, твердо поддерживать друг друга», – подчеркнул Си.
Отмечается, что за последние шесть месяцев между странами планомерно развивается сотрудничество в различных областях. Председатель КНР заметил, что, несмотря на перемены, которые переживает весь остальной мир, Китай и Вьетнам поддерживают быстрое экономическое развитие и долгосрочную социальную стабильность. Стороны должны реализовывать проекты в сельском хозяйстве, образовании и здравоохранении, а также использовать способы для студенческих обменов. Си добавил, что готов поощрять китайские предприятия к увеличению инвестиций во Вьетнаме.
Премьер-министр Веьтнама отметил, что страны традиционно являются добрыми соседями. Вьетнамская сторона высоко ценит это и надеется сотрудничать с Китаем, а также поддерживает его позицию по тайваньскому вопросу и придерживается принципа «одного Китая».
С 23 по 24 мая Китай провел масштабные военные учения «Объединенный меч – 2024» вокруг Тайваня. Были задействованы силы пехоты, военно-воздушные, военно-морские и ракетные силы. В день начала учений военнослужащие Тайваня были приведены в состояние повышенной готовности.
25 мая госдеп США выпустил заявление, в котором выразил обеспокоенность прошедшими учениями и подчеркнул, что якобы военные провокации Китая подрывают нормы, которые поддерживали мир и стабильность в Тайваньском проливе. В ответ 28 мая официальный представитель МИД КНР Мао Нин отметила, что тайваньский вопрос является внутренним делом Китая и не допускает никакого вмешательства. Официальный представитель минобороны КНР У Цянь также заявил, что США не могут диктовать, как поступать Китаю в Тайваньском проливе.