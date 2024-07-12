Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

МИД РФ: предстоящие учения Армении и США не вызывают ничего, кроме сожаления

Ведомости

Предстоящие учения Армении и США Eagle Partner – 2024 не вызывают ничего, кроме сожаления. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.

«Эти учения пройдут уже во второй раз и не вызывают ничего, кроме сожаления, особенно на фоне фактического замораживания Ереваном своей деятельности в ОДКБ и публичных выпадов в адрес организации», – сказала она.

В начале июля стало известно, что совместные армяно-американские учения Eagle Partner – 2024 пройдут в Армении 15-24 июля. В минобороны страны отметили, что они включают в себя «операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач».

В феврале этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что членство Армении в Организации договора о коллективной безопасности фактически заморожено. По его словам, договор и организация не выполняют своих функций и обязательств по отношению к Еревану.

12 июня Пашинян заявил, что страна выйдет из ОДКБ, при этом он не уточнил сроки. Спустя несколько дней стало известно, что Армения допускает сохранение членства в ОДКБ в случае, если Белоруссия выйдет из нее или президент республики Александр Лукашенко произнесет извинения, «приемлемые для армянского народа», в связи с его высказываниями на майской встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по войне 2020 г. в Карабахе.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных