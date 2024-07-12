МИД РФ: предстоящие учения Армении и США не вызывают ничего, кроме сожаления
Предстоящие учения Армении и США Eagle Partner – 2024 не вызывают ничего, кроме сожаления. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.
«Эти учения пройдут уже во второй раз и не вызывают ничего, кроме сожаления, особенно на фоне фактического замораживания Ереваном своей деятельности в ОДКБ и публичных выпадов в адрес организации», – сказала она.
В начале июля стало известно, что совместные армяно-американские учения Eagle Partner – 2024 пройдут в Армении 15-24 июля. В минобороны страны отметили, что они включают в себя «операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач».
В феврале этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что членство Армении в Организации договора о коллективной безопасности фактически заморожено. По его словам, договор и организация не выполняют своих функций и обязательств по отношению к Еревану.
12 июня Пашинян заявил, что страна выйдет из ОДКБ, при этом он не уточнил сроки. Спустя несколько дней стало известно, что Армения допускает сохранение членства в ОДКБ в случае, если Белоруссия выйдет из нее или президент республики Александр Лукашенко произнесет извинения, «приемлемые для армянского народа», в связи с его высказываниями на майской встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по войне 2020 г. в Карабахе.