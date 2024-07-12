МИД РФ: предстоящие учения Армении и США не вызывают ничего, кроме сожаления

12 июня Пашинян заявил, что страна выйдет из ОДКБ, при этом он не уточнил сроки. Спустя несколько дней стало известно, что Армения допускает сохранение членства в ОДКБ в случае, если Белоруссия выйдет из нее или президент республики Александр Лукашенко произнесет извинения, «приемлемые для армянского народа», в связи с его высказываниями на майской встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по войне 2020 г. в Карабахе.