В Армении пройдут совместные учения с США

11 июня стало известно, что Армения и США договорились повысить статус двустороннего диалога до уровня комиссии по стратегическому партнерству. Отмечалось, что углубление связей должно произойти в 2024 г., оно будет закреплено в меморандуме о взаимопонимании. В МИД РФ заявили, что США и ЕС хотят превратить Армению в инструмент реализации своих замыслов на Южном Кавказе, добиваясь выхода страны из ОДКБ и ЕАЭС и вывода российской военной базы и пограничников.