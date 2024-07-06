В Армении пройдут совместные учения с США
В Армении 15-24 июля пройдут совместные армяно-американские учения Eagle Partner-2024, сообщила пресс-служба минобороны республики.
В мероприятиях примут участие военнослужащие миротворческой бригады армянских вооруженных сил, сухопутных войск США в Европе и Африке и национальной гвардии Канзаса. Учения включают в себя «операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач», отметили в армянском минобороны. Целью учений в оборонном ведомстве назвали обмен опытом управления и тактической связи, повышение боеготовности армянского подразделения, а также повышение уровня оперативной совместимости подразделений, которые участвуют в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций.
11 июня стало известно, что Армения и США договорились повысить статус двустороннего диалога до уровня комиссии по стратегическому партнерству. Отмечалось, что углубление связей должно произойти в 2024 г., оно будет закреплено в меморандуме о взаимопонимании. В МИД РФ заявили, что США и ЕС хотят превратить Армению в инструмент реализации своих замыслов на Южном Кавказе, добиваясь выхода страны из ОДКБ и ЕАЭС и вывода российской военной базы и пограничников.