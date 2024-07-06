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В Армении пройдут совместные учения с США

Ведомости

В Армении 15-24 июля пройдут совместные армяно-американские учения Eagle Partner-2024, сообщила пресс-служба минобороны республики.

В мероприятиях примут участие военнослужащие миротворческой бригады армянских вооруженных сил, сухопутных войск США в Европе и Африке и национальной гвардии Канзаса. Учения включают в себя «операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач», отметили в армянском минобороны. Целью учений в оборонном ведомстве назвали обмен опытом управления и тактической связи, повышение боеготовности армянского подразделения, а также повышение уровня оперативной совместимости подразделений, которые участвуют в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций.

11 июня стало известно, что Армения и США договорились повысить статус двустороннего диалога до уровня комиссии по стратегическому партнерству. Отмечалось, что углубление связей должно произойти в 2024 г., оно будет закреплено в меморандуме о взаимопонимании. В МИД РФ заявили, что США и ЕС хотят превратить Армению в инструмент реализации своих замыслов на Южном Кавказе, добиваясь выхода страны из ОДКБ и ЕАЭС и вывода российской военной базы и пограничников.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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