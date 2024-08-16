Politico: министр экономики Германии намерен баллотироваться на пост канцлера

В начале августа рейтинг коалиционного правительства Германии упал до исторического минимума с момента его прихода к власти в 2021 г. Уровень поддержки трех правящих партий достиг всего лишь 30%: 15% – у Социал-демократической партии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца, и 10 и 5% – у «Зеленых» и либералов из Свободной демократической партии (СвДП) соответственно. Общий показатель на 22% меньше, нежели он был на успешных для них федеральных выборах 2021 г. При этом для «Зеленых» зафиксированные сейчас результаты – худшие за все время с 2018 г.