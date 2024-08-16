Politico: министр экономики Германии намерен баллотироваться на пост канцлера
Министр экономики Германии Роберт Хабек в интервью изданию Politico дал сигнал о том, что он планирует баллотироваться на пост канцлера в качестве кандидата от партии «Зеленых».
«Я хотел бы взять на себя ответственность», – сказал Хабек.
Хабек уже давно считается вероятным кандидатом «Зеленых» на пост канцлера на федеральных выборах в 2025 г. Его кандидатура стала гораздо более вероятной в июле, после того как министр иностранных дел Анналена Бербок сняла свою кандидатуру с выборов, заявив, что ее главной обязанностью останется дипломатия.
В июле власти ФРГ усилили меры охраны Хабека из-за увеличивающегося количества угроз в адрес политика. По информации издания, с апреля 2023 г. Хабек подал более 700 заявлений о возбуждении уголовных дел. Как посчитали немецкие власти, в прошлом году большинство письменных угроз в адрес политиков и чиновников страны пришлось на партию «Зеленых».
В начале августа рейтинг коалиционного правительства Германии упал до исторического минимума с момента его прихода к власти в 2021 г. Уровень поддержки трех правящих партий достиг всего лишь 30%: 15% – у Социал-демократической партии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца, и 10 и 5% – у «Зеленых» и либералов из Свободной демократической партии (СвДП) соответственно. Общий показатель на 22% меньше, нежели он был на успешных для них федеральных выборах 2021 г. При этом для «Зеленых» зафиксированные сейчас результаты – худшие за все время с 2018 г.
Несмотря на низкие показатели СДПГ, Шольц уже говорил, что планирует баллотироваться на второй срок канцлера с надеждой, что на выборах 28 сентября 2025 г. социал-демократам удастся снова одержать победу.