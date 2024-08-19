ВС РФ отразили атаки ВСУ в направлении Ольговки и Русского Курской области
Вооруженные силы (ВС) России отразили атаки штурмовых групп вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении Ольговки, Русского и Черкасского Поречного Курской области, сообщила пресс-служба Минобороны.
«В результате ВСУ потеряли танк, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины и более 25 человек, четверо военнослужащих ВСУ взяты в плен», – говорится в сообщении.
Подразделения группировки «Север» при поддержке авиации и артиллерии ведут разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп ВСУ, которые пытаются проникнуть вглубь территории России. Кроме того, ВС РФ нанесли поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных и одной десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Борки, Богдановка, Вишневка, Викторовка, Косица, Любимовка, Меловой и Снагость.
По данным военного ведомства, за сутки ВСУ потеряли более 330 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, боевую машину пехоты, три бронетранспортера, 19 бронированных машин и др. Согласно последним данным, всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 3800 военнослужащих.
Бои в Курской области продолжаются с 6 августа после вторжения ВСУ в регион. С 10 августа в Курской, Брянской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции. Помимо этого в Курской и в Белгородской областях введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера.