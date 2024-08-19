ВС РФ отразили атаки ВСУ в направлении Ольговки и Русского Курской области

По данным военного ведомства, за сутки ВСУ потеряли более 330 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, боевую машину пехоты, три бронетранспортера, 19 бронированных машин и др. Согласно последним данным, всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 3800 военнослужащих.