ВС России отразили атаки штурмовых групп ВСУ в Курской области
Российские военные за сутки отразили атаки штурмовых групп вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении населенных пунктов Комаровка, Малая Локня, Нечаев и Черкасское Поречное Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск «Север» также сорвали попытки атак в направлении Вишневки, Борки, Погребки и Спального.
«Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории», – уточнили в оборонном ведомстве.
Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск поражены скопления живой силы и техники десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также бригады нацгвардии и охраны в районах населенных пунктов Вишневка, Гордеевка, Ивашковский, Краснооктябрьский, Кругленькое, Любимовка, Михайловка, Новая Сорочина, Плехово, Рубанщина и Снагость. Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов механизированных, десантно-штурмовых и бригад теробороны противника в Сумской области.
За сутки потери ВСУ составили 14 единиц бронетехники, включая танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 11 боевых бронированных машин, семь автомобилей, артиллерийское орудие, одна единица инженерной техники, две станции РЭБ, а также радиолокационная станция (РЛС) обнаружения воздушных целей СТ-68.
24 августа российские военные восстановили контроль над еще одним населенным пунктом в Курской области. 15 августа под контроль России вернулись курские села Крупец и Мартыновка.
В Курской области уже более двух недель продолжаются бои ВС РФ и ВСУ. Украинские диверсанты вторглись на территорию России 6 августа. Минобороны Россиии регулярно отчитывается о поражении позиций и военной техники ВСУ в регионе. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.