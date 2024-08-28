Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Россия запретила въезд 92 гражданам США

МИД объяснил решение реакцией на русофобский курс Байдена
Ведомости

Россия закрыла возможность въезда в страну 92 гражданам США, сообщило Министерство иностранных дел РФ. В ведомстве назвали это реакцией на «проводимый администрацией президента США Джона Байдена русофобский курс».

Под ограничение попали руководители и чиновники различного звена силовых ведомств и спецслужб, главы ключевых компаний военно-промышленного комплекса и финансовых институтов, поставляющих вооружения Украине, отметили в МИДе.

Въезд в Россию также закрыт сотрудникам редакций и репортерам ведущих изданий «либерал-глобалистского толка, причастных к изготовлению и распространению «фейков» о России и российских вооруженных силах», говорится в заявлении министерства. В частности, в списке оказались журналисты Wall Street Journal, Washington Post и New York Times, а также британских газет The Daily Telegrap и The Guardian.

В марте Россия закрыла въезд более 220 гражданам США в качестве ответной меры на расширяющиеся санкции Вашингтона. В том числе, под ограничение попали пресс-секретарь госдепартамента Мэтью Миллер, экс-посол США в РФ Джон Салливан, президент военно-промышленной корпорации Lockheed Martin Шамал Литтлфилд, а также руководство нескольких оружейных компаний, некоторые замминистры торговли, финансов, обороны, энергетики и журналисты.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных