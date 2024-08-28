Россия запретила въезд 92 гражданам США

Россия запретила въезд 92 гражданам СШАМИД объяснил решение реакцией на русофобский курс Байдена
Россия закрыла возможность въезда в страну 92 гражданам США, сообщило Министерство иностранных дел РФ. В ведомстве назвали это реакцией на «проводимый администрацией президента США Джона Байдена русофобский курс».
Под ограничение попали руководители и чиновники различного звена силовых ведомств и спецслужб, главы ключевых компаний военно-промышленного комплекса и финансовых институтов, поставляющих вооружения Украине, отметили в МИДе.
Въезд в Россию также закрыт сотрудникам редакций и репортерам ведущих изданий «либерал-глобалистского толка, причастных к изготовлению и распространению «фейков» о России и российских вооруженных силах», говорится в заявлении министерства. В частности, в списке оказались журналисты Wall Street Journal, Washington Post и New York Times, а также британских газет The Daily Telegrap и The Guardian.
В марте Россия закрыла въезд более 220 гражданам США в качестве ответной меры на расширяющиеся санкции Вашингтона. В том числе, под ограничение попали пресс-секретарь госдепартамента Мэтью Миллер, экс-посол США в РФ Джон Салливан, президент военно-промышленной корпорации Lockheed Martin Шамал Литтлфилд, а также руководство нескольких оружейных компаний, некоторые замминистры торговли, финансов, обороны, энергетики и журналисты.