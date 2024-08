Россия запретила въезд 92 гражданам США

Въезд в Россию также закрыт сотрудникам редакций и репортерам ведущих изданий «либерал-глобалистского толка, причастных к изготовлению и распространению «фейков» о России и российских вооруженных силах», говорится в заявлении министерства. В частности, в списке оказались журналисты Wall Street Journal, Washington Post и New York Times, а также британских газет The Daily Telegrap и The Guardian.