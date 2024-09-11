ЕК считает допустимым использование инфраструктуры Украины для транзита газа
В Еврокомиссии сочли допустимым использование инфраструктуры Украины для транзита газа после прекращения контракта с Россией. Соответствующее заявление сделала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
«Европейские компании имеют право использовать украинскую инфраструктуру, нет санкций в отношении этого, и есть также интерес с украинской стороны», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).
По словам Симсон, Евросоюз готов жить без газа из России, транзит которого осуществляется через Украину. Она сообщила, что импорт российского газа упал с 45% в 2021 г. до 15% в 2023 г.
17 июля Украина ограничила транзит нефти российского «Лукойла» через свою территорию. Она объяснила это тем, что на «Лукойл» наложены санкции украинского СНБО. В конце августа советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что с 1 января 2025 г. Киев остановит транзит российской нефти и газа в ЕС, но готов осуществлять поставки энергоресурсов из других стран через территорию России.
22 августа стало известно, что венгерская нефтегазовая компания MOL готова взять на себя риски по обеспечению транспортировки российской нефти через Украину. Венгрия предложила заключить договор о транзите нефти от российско-украинской границы.