ЕК считает допустимым использование инфраструктуры Украины для транзита газа

17 июля Украина ограничила транзит нефти российского «Лукойла» через свою территорию. Она объяснила это тем, что на «Лукойл» наложены санкции украинского СНБО. В конце августа советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что с 1 января 2025 г. Киев остановит транзит российской нефти и газа в ЕС, но готов осуществлять поставки энергоресурсов из других стран через территорию России.