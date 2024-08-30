Киев пообещал выполнять контракты по поставкам нефти по трубопроводу «Дружба»

Ранее 30 августа украинское издание «Страна» опубликовало заявление Подоляка о том, что с 1 января 2025 г. Киев остановит транзит российской нефти и газа в ЕС, но готов осуществлять поставки энергоресурсов из других стран через территорию России. «С 1 января 2025 г. прекращает работу нефтепровод "Дружба", через который такие страны, как Словакия, Чехия и Венгрия, получали российскую нефть. Была резолюция ЕС, что они должны найти возможности для диверсификации поставок нефти и прекратить транзит российской нефти через Украину. Это также касается и газа», – говорил Подоляк.