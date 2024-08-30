Киев пообещал выполнять контракты по поставкам нефти по трубопроводу «Дружба»
Киев «выполнял и будет выполнять» в полном объеме свои контрактные обязательства по поставкам нефти по трубопроводу «Дружба», заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк телеканалу «Мы – Украина».
Комментируя свое прежнее заявление об остановке нефтепровода с января 2025 г., Подоляк объяснил, что Украина поддерживает решение Еврокомиссии насчет диверсификации поставок для стран региона, «чтобы уменьшить зависимость или полностью отказаться от российской нефти». Но все обязательства будут выполняться Киевом до предусмотренной даты завершения контрактов, так как это касается двусторонних отношений республики со странами Европы.
«Позиция Украины по транзиту очень четкая – никаких отношений с Россией. Но если есть прямые запросы от европейских стран или европейских компаний в рамках действующих соглашений, Украина готова сотрудничать и выполнять задачи», – сказал он (цитата по ТАСС).
Ранее 30 августа украинское издание «Страна» опубликовало заявление Подоляка о том, что с 1 января 2025 г. Киев остановит транзит российской нефти и газа в ЕС, но готов осуществлять поставки энергоресурсов из других стран через территорию России. «С 1 января 2025 г. прекращает работу нефтепровод "Дружба", через который такие страны, как Словакия, Чехия и Венгрия, получали российскую нефть. Была резолюция ЕС, что они должны найти возможности для диверсификации поставок нефти и прекратить транзит российской нефти через Украину. Это также касается и газа», – говорил Подоляк.
«Страна» предположила, что украинский советник перепутал дату окончания контракта, так как в начале следующего года заканчивается срок договора о транзите газа.
Накануне глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Украина ставит под угрозу энергетическую безопасность Венгрии, препятствуя примерно трети импорта российской нефти республикой. По его словам, похожая ситуация сложилась и в Словакии, где действия Украины затронули почти 45% импорта российской нефти.
17 июля Украина ограничила транзит нефти российского «Лукойла» через свою территорию. Премьер страны Денис Шмыгаль объяснял это тем, что на «Лукойл» наложены санкции украинского СНБО.