Сийярто: Венгрия привержена взаимовыгодному сотрудничеству с Россией

«Покупка природного газа из России никоим образом не подлежит санкциям, и наша цель ясна: мы хотим и будем обеспечивать энергоснабжение Венгрии, и мы не приемлем каких-либо ограничений по этому поводу», – сказал он, его слова приводит газета Magyar Hirlap.