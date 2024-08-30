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Сийярто: Венгрия привержена взаимовыгодному сотрудничеству с Россией

Ведомости

Венгрия привержена сотрудничеству с Россией и не будет от этого отказываться, заявил глава внешнеполитического ведомства страны Петер Сийярто по результатам встречи с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

Министр на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской) опубликовал видеообращение, которое было записано в офисе «Газпрома». В нем Сийярто заявил, что Венгрия не собирается отказываться от взаимовыгодного сотрудничества с Россией.

«Покупка природного газа из России никоим образом не подлежит санкциям, и наша цель ясна: мы хотим и будем обеспечивать энергоснабжение Венгрии, и мы не приемлем каких-либо ограничений по этому поводу», – сказал он, его слова приводит газета Magyar Hirlap.

Сийярто добавил, что поставки газа гарантированы долгосрочным контрактом. Он подчеркнул, что «Газпром» выполняет свои обязательства, а Турция, Болгария и Сербия в качестве транзитеров надежно обеспечивают поступление газа из России в Венгрию. По результатам встречи с Миллером можно констатировать, что поставки природного газа в Венгрию по-прежнему стабильны и безопасны, добавил Сийярто.

Отдельно глава МИД Венгрии отметил, что уровень заполнения газохранилищ страны достиг 89%. По его словам, это означает, что сейчас государство может покрыть 57% годового потребления газа. Он добавил, что точно такой же средний показатель по всей Европе составляет 27%.

Сийярто прибыл в Санкт-Петербург 30 августа после введения ограничений транзита нефти со стороны Украины. 22 августа стало известно, что венгерская нефтегазовая компания MOL готова взять на себя риски по обеспечению транспортировки российской нефти через Украину. Венгрия предложила заключить договор о транзите нефти от российско-украинской границы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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