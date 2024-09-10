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Украина согласилась на транзит купленной европейскими компаниями нефти из России

Ведомости

Киев согласен на транзит российской нефти, которую закупают европейские компании. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции, трансляция шла на YouTube-канале кабмина.

«Компания MOL <...> заявила, что она является собственником продукта, который идет транзитом через Украину, нас это устраивает. Это не российская компания», – сказал он, добавив, что украинский транзитер проводит транзит европейского продукта, получая за это рыночную цену от европейской страны или компании.

Шмыгаль допустил, что Евросоюз может самостоятельно вести переговоры о поставках нефти и газа из третьей страны. При этом, по его словам, Украина не будет вести переговоры с Россией о продлении договоров на транзит.

17 июля Украина ограничила транзит нефти российского «Лукойла» через свою территорию. Шмыгаль объяснял это тем, что на «Лукойл» наложены санкции украинского СНБО. В конце августа советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что с 1 января 2025 г. Киев остановит транзит российской нефти и газа в ЕС, но готов осуществлять поставки энергоресурсов из других стран через территорию России.

22 августа стало известно, что венгерская нефтегазовая компания MOL готова взять на себя риски по обеспечению транспортировки российской нефти через Украину. Венгрия предложила заключить договор о транзите нефти от российско-украинской границы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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