Лавров: Запад пытается «красиво оформить» давно принятое решение об оружии
Западные страны пытаются «красиво оформить» решение об ударах дальнобойным оружием по территории России, которое было принято давно. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Блинкен, Лэмми ездили в Киев. Такая инсценировка была достаточно понятная. У нас нет сомнений, что решение о снятии ограничений на использование дальнобойных орудий для атаки территории Российской Федерации было принято давно. Сейчас его пытаются покрасивее, поприличнее, что ли, поизящнее оформить в публичном пространстве», – сказал он.
11 сентября газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что в течение нескольких недель США могут разрешить Украине использовать ракеты большой дальности для ударов по территории России.
В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен вместе с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми посетили Киев, где провели встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. ABC News сообщало, что глава Украины передал Блинкену возможный план ударов дальнобойными ракетами по территории России, но решение о снятии ограничений принято не было.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву и указывали на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт. В Кремле подчеркивали, что передача оружия Украине не изменит ход спецоперации, а лишь увеличит длительность боевых действий.