Лавров: Запад пытается «красиво оформить» давно принятое решение об оружии

«Блинкен, Лэмми ездили в Киев. Такая инсценировка была достаточно понятная. У нас нет сомнений, что решение о снятии ограничений на использование дальнобойных орудий для атаки территории Российской Федерации было принято давно. Сейчас его пытаются покрасивее, поприличнее, что ли, поизящнее оформить в публичном пространстве», – сказал он.