Минобороны сообщило об уничтожении эшелона с иностранным вооружением ВСУ

15 сентября Минобороны сообщило об уничтожении средствами противовоздушной обороны ночью 29 украинских беспилотников самолетного типа над семью российскими регионами. Над территорией Брянской области были сбиты 15 беспилотников, пять дронов уничтожены над Курской областью, четыре БПЛА ликвидированы над Смоленской областью, два – над Орловской областью и по одному – над Белгородской, Калужской, и Ростовской областями.