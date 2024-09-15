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Минобороны сообщило об уничтожении эшелона с иностранным вооружением ВСУ

Ведомости

Российские военные уничтожили железнодорожный эшелон с иностранным вооружением и склад ракетно-артиллерийского вооружения вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных Сил (ВС) РФ также поразили места хранения безэкипажных катеров и беспилотников, цеха производства компонентов для оперативно-тактических ракет, скопления живой силы и военной техники ВСУ в 148 районах.

Воздушно-космические силы (ВКС) России за сутки сбили два украинских истребителя Су-27. Средства противовоздушной обороны сбили истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины, а также перехватили реактивный снаряд HIMARS производства США, четыре управляемые авиабомбы «Hammer» производства Франции и 55 беспилотников.

15 сентября Минобороны сообщило об уничтожении средствами противовоздушной обороны ночью 29 украинских беспилотников самолетного типа над семью российскими регионами. Над территорией Брянской области были сбиты 15 беспилотников, пять дронов уничтожены над Курской областью, четыре БПЛА ликвидированы над Смоленской областью, два – над Орловской областью и по одному – над Белгородской, Калужской, и Ростовской областями.

Оборонное ведомство также сообщило об уничтожении беспилотника над Рязанской областью.

13 сентября стало известно, что за неделю под контроль ВС РФ перешли восемь населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР). Подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль Новогродовку, Калиново, Мемрик, Галицыновку и Долиновку, а подразделения группировки войск «Восток» установили контроль над населенным пунктом Водяное. Подразделениям «Южной» группировки перешла Красногоровка и Григоровка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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