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Песков назвал дискредитацией блокировку российских СМИ в соцсетях Meta

Ведомости

Блокировка аккаунтов российских СМИ в соцсетях Meta (владеет Facebook и Instagram, деятельность признана экстремистской и запрещена) является дискредитацией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Эта откровенная дискредитация Meta. Meta этими действиями дискредитирует себя. Подобные избирательные действия в отношении российских СМИ являются недопустимыми. Мы чрезвычайно негативно к этому относимся», – сказал он.

Песков отметил, что такие действия осложняют перспективы нормализации отношений Meta с РФ.

Meta заблокировала аккаунты RT и связанных с телеканалом организаций спустя несколько дней после введения санкций против RT и прозвучавших от госдепа обвинений в адрес СМИ в «тайных операциях» по вмешательству в дела других стран. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на заявление компании. Причиной стало якобы «иностранное вмешательство». 

RT, АНО «ТВ Новости» и АНО «Евразия» попали в санкционный перечень минфина США 13 сентября. В черном списке также оказались телеведущий Дмитрий Киселев и руководитель «Евразии» Нелли Парутенко. Госдеп заявил, что Russia Today якобы занимается «информационными операциями, тайным влиянием и военными закупками», которые нацелены в том числе на Европу и Северную Америку.

В Кремле сочли обвинения в адрес российских СМИ граничащими с безумием и подчеркнули недопустимость таких нападок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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