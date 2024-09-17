Песков назвал дискредитацией блокировку российских СМИ в соцсетях Meta
Блокировка аккаунтов российских СМИ в соцсетях Meta (владеет Facebook и Instagram, деятельность признана экстремистской и запрещена) является дискредитацией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Эта откровенная дискредитация Meta. Meta этими действиями дискредитирует себя. Подобные избирательные действия в отношении российских СМИ являются недопустимыми. Мы чрезвычайно негативно к этому относимся», – сказал он.
Песков отметил, что такие действия осложняют перспективы нормализации отношений Meta с РФ.
Meta заблокировала аккаунты RT и связанных с телеканалом организаций спустя несколько дней после введения санкций против RT и прозвучавших от госдепа обвинений в адрес СМИ в «тайных операциях» по вмешательству в дела других стран. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на заявление компании. Причиной стало якобы «иностранное вмешательство».
RT, АНО «ТВ Новости» и АНО «Евразия» попали в санкционный перечень минфина США 13 сентября. В черном списке также оказались телеведущий Дмитрий Киселев и руководитель «Евразии» Нелли Парутенко. Госдеп заявил, что Russia Today якобы занимается «информационными операциями, тайным влиянием и военными закупками», которые нацелены в том числе на Европу и Северную Америку.
В Кремле сочли обвинения в адрес российских СМИ граничащими с безумием и подчеркнули недопустимость таких нападок.