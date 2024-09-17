Песков назвал дискредитацией блокировку российских СМИ в соцсетях Meta

Meta заблокировала аккаунты RT и связанных с телеканалом организаций спустя несколько дней после введения санкций против RT и прозвучавших от госдепа обвинений в адрес СМИ в «тайных операциях» по вмешательству в дела других стран. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на заявление компании. Причиной стало якобы «иностранное вмешательство».