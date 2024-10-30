Иран пригрозил нанести удары по Израилю в ближайшее время
Иран в скором времени ответит на атаку Израиля более сильными ударами. Об этом сообщил заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Нагди, пишет Al Arabiya.
«В ближайшие дни вы увидите более сокрушительные удары по сионистскому режиму. Израильтяне будут удивлены новыми мерами и изобретательностью», – подчеркнул Нагди.
По его словам, Израиль понесет большие потери в результате удара со стороны исламской республики.
В ночь на 26 октября ВВС Израиля нанесли ракетный удар по военным объектам Ирана. По данным СМИ, в атаке было задействовано более 100 самолетов, включая истребители F-35. Атака продолжалась в течение нескольких часов. The Washington Post писала, что среди атакованных военных объектов были объекты противовоздушной обороны и заводы по производству ракет. Точечные удары по военным целям стали ответом на запуск Ираном 200 баллистических ракет по Израилю 1 октября.
28 октября военный корреспондент армейского радио «Галей ЦАХАЛ» Дорон Кадош со ссылкой на источники в системе безопасности страны заявил, что Израиль уничтожил все стратегические оборонные возможности Ирана во время атаки на военные объекты исламской республики.
МИД Ирана сообщил, что расценивает израильскую атаку по стране нарушением международного права и Устава ООН и считает себя вправе защищать свою территорию. Как именно Тегеран собирается ответить на атаку Израиля в заявлении внешнеполитического ведомства не уточнялось.