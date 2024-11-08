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Президент Венесуэлы сравнил Путина с Роналду

Ведомости

Президент России Владимир Путин является звездой международной политики с «бомбардирским нюхом», как футболист Криштиану Роналду. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро на заседании двусторонней межправительственной комиссии высокого уровня.

«Путин – звезда международной политики. Большой успех был достигнут на историческом саммите в Казани, который консолидировал БРИКС. Он прирожденный бомбардир, прирожденный бомбардир, как и Криштиану Роналду, у него нюх бомбардира», – подчеркнул Мадуро (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, во время встречи с Путиным в Казани на саммите БРИКС лидеры обсудили политическую, геополитическую и дипломатическую повестку. Президент Венесуэлы указал, что Россия долгие годы сталкивалась с дипломатией обмана, страну пытались заставить обороняться. Российский лидер понял, как действовать против угрозы.

23 октября Путин встретился с Мадуро в рамках двусторонней встречи на саммите БРИКС в Казани. Президент России отметил, что Венесуэле близки основополагающие ценности и принципы, на которых строится деятельность объединения: уважение законных интересов и суверенитета, выбора государств и народов, взаимовыгодное и честное равноправное сотрудничество. Мадуро, в свою очередь, поблагодарил Путина за приглашение на саммит.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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