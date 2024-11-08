Президент Венесуэлы сравнил Путина с Роналду

23 октября Путин встретился с Мадуро в рамках двусторонней встречи на саммите БРИКС в Казани. Президент России отметил, что Венесуэле близки основополагающие ценности и принципы, на которых строится деятельность объединения: уважение законных интересов и суверенитета, выбора государств и народов, взаимовыгодное и честное равноправное сотрудничество. Мадуро, в свою очередь, поблагодарил Путина за приглашение на саммит.