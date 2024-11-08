Президент Венесуэлы сравнил Путина с Роналду
Президент России Владимир Путин является звездой международной политики с «бомбардирским нюхом», как футболист Криштиану Роналду. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро на заседании двусторонней межправительственной комиссии высокого уровня.
«Путин – звезда международной политики. Большой успех был достигнут на историческом саммите в Казани, который консолидировал БРИКС. Он прирожденный бомбардир, прирожденный бомбардир, как и Криштиану Роналду, у него нюх бомбардира», – подчеркнул Мадуро (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, во время встречи с Путиным в Казани на саммите БРИКС лидеры обсудили политическую, геополитическую и дипломатическую повестку. Президент Венесуэлы указал, что Россия долгие годы сталкивалась с дипломатией обмана, страну пытались заставить обороняться. Российский лидер понял, как действовать против угрозы.
23 октября Путин встретился с Мадуро в рамках двусторонней встречи на саммите БРИКС в Казани. Президент России отметил, что Венесуэле близки основополагающие ценности и принципы, на которых строится деятельность объединения: уважение законных интересов и суверенитета, выбора государств и народов, взаимовыгодное и честное равноправное сотрудничество. Мадуро, в свою очередь, поблагодарил Путина за приглашение на саммит.