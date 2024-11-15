В Финляндии арестованы еще более 30 объектов недвижимости России
Служба судебных приставов Финляндии арестовала более 30 объектов российской недвижимости в стране по иску украинской энергетической компании в дополнение к более чем десяти конфискованным объектам. Об этом сообщает Yle со ссылкой на STT.
По данным агентства, стоимость новых арестованных объектов превышает 10 млн евро.
28 октября газета Helsingin Sanomat со ссылкой на управление по взысканию долгов сообщила, что финский суд впервые постановил конфисковать замороженные госактивы России по иску украинской компании. По данным СМИ, речь идет об иске «Нафтогаза». Уточнялось, что ограничения затронули Российский центр науки и культуры, три объекта на Аландских островах, один жилой дом и офисное здание в Хельсинки.
29 октября посольство России сообщило, что от финской службы судебных приставов получен список из более чем 40 объектов, находящихся в российской собственности, в отношении которых приняты ограничительные меры. Среди них, в частности, загородные дома и квартиры, где проживают дипломаты из России.