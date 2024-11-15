В Финляндии арестованы еще более 30 объектов недвижимости России

28 октября газета Helsingin Sanomat со ссылкой на управление по взысканию долгов сообщила, что финский суд впервые постановил конфисковать замороженные госактивы России по иску украинской компании. По данным СМИ, речь идет об иске «Нафтогаза». Уточнялось, что ограничения затронули Российский центр науки и культуры, три объекта на Аландских островах, один жилой дом и офисное здание в Хельсинки.