МИД Турции допустил вывод войск США из Сирии после избрания Трампа

«США хотели и пытались уйти из Сирии в эпоху Трампа. Однако американская система того времени не прислушалась к этому и не согласилась. Было видно, что прямой приказ президента не имел большого военного значения в глазах оборонных бюрократов», – сказал Фидан (цитата по Milliyet).