МИД Турции допустил вывод войск США из Сирии после избрания Трампа
На фоне прихода к власти республиканцев США могут принять решение о выводе американских войск из Сирии, в период первого срока президентства Дональда Трампа эта попытка была сорвана, заявил в интервью СМИ министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
«США хотели и пытались уйти из Сирии в эпоху Трампа. Однако американская система того времени не прислушалась к этому и не согласилась. Было видно, что прямой приказ президента не имел большого военного значения в глазах оборонных бюрократов», – сказал Фидан (цитата по Milliyet).
Он напомнил, что демократы отложили идею вывода войск из Сирии, чтобы избежать повторения последствий вывода американских сил из Афганистана. Содержание 800 солдат в Сирии не приносит большой пользы США, а напротив, их присутствие в регионе «фактически создает препятствие для американских военных операций», считает турецкий министр.
Сейчас Трамп извлек уроки из тех событий, предположил министр. Он указал, что избранный президент США стремится сформировать «более лояльный состав», чтобы в будущем не допустить подобных инцидентов. С приходом к власти республиканцев у Штатов может появиться возможность осуществить вывод войск из Сирии, добавил Фидан.
8 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что планирует обсудить с Трампом вывод американских войск из Сирии.
Отношения между Анкарой и Дамаском обострились на фоне начала конфликта в Сирии в 2011 г., из-за чего в Турцию прибыло большое количество сирийских беженцев. В 2012 г. Турция поддержала вооруженную оппозицию Сирии, и страны разорвали дипотношения.
В конце августа 2024 г. президент Сирии Башар Асад во время своего выступления перед новым созывом народного совета (парламента) заявил, что посредники – Россия, Иран и Ирак – предприняли попытки примирения Сирии и Турции, но никакого прогресса по данной инициативе нет.