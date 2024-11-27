В России сделали тросово-сетчатую систему защиты от беспилотников
В России разработали и испытали инновационную систему для защиты от ударов беспилотников, которая состоит из высокопрочной сетки и тросов. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на материалы одного из институтов, занимающегося вопросами безопасности.
Для разработки использовали характеристики зарубежных беспилотников. В основу легли следующие показатели: масса – до 60 кг, скорость – 110–150 км/ч, полезная нагрузка – 20–29 кг, длина фюзеляжа – 2,8 м и размах крыльев – до 4,8 м.
Система призвана защищать инфраструктуру от «растущей угрозы», пишет агенство.
За ночь дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над регионами России, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.
Над Ростовской областью сбили 10 беспилотников, над Белгородской – семь. Еще два БПЛА были уничтожены в небе над Воронежской областью и по одному – над территориями Курского, Брянского и Смоленского регионов.