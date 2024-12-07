Лавров встретился с министром иностранных дел Ирака

В середине ноября в Москве также побывала делегация высокопоставленных представителей правительства Ирака. При содействии Россотрудничества и дипломатических ведомств двух стран она посетила ключевые вузы России и условилась с ними начать подготовку краткосрочных практико-ориентированных программ повышения квалификации иракских чиновников.