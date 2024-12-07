Лавров встретился с министром иностранных дел Ирака
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с главой МИД Ирака Фуадом Хусейном на полях Дохийского форума. Об этом сообщается в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.
По данным ТАСС, со стороны России во встрече также принимали участие замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов, спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев, директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
21 ноября президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Ирака Мухаммедом Судани. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и гуманитарной областях.
В середине ноября в Москве также побывала делегация высокопоставленных представителей правительства Ирака. При содействии Россотрудничества и дипломатических ведомств двух стран она посетила ключевые вузы России и условилась с ними начать подготовку краткосрочных практико-ориентированных программ повышения квалификации иракских чиновников.