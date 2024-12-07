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Лавров встретился с министром иностранных дел Ирака

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с главой МИД Ирака Фуадом Хусейном на полях Дохийского форума. Об этом сообщается в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.

По данным ТАСС, со стороны России во встрече также принимали участие замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов, спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев, директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

21 ноября президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Ирака Мухаммедом Судани. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и гуманитарной областях.

В середине ноября в Москве также побывала делегация высокопоставленных представителей правительства Ирака. При содействии Россотрудничества и дипломатических ведомств двух стран она посетила ключевые вузы России и условилась с ними начать подготовку краткосрочных практико-ориентированных программ повышения квалификации иракских чиновников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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