На что может опереться мягкая сила России в Ираке

На что может опереться мягкая сила России в ИракеРоссотрудничеству пока не хватает межправсоглашения и гарантий безопасности
Россия впервые в истории открыла в Ираке культурный и научный центр – пока партнерский (негосударственный) Русский дом (ПРД). Он появился в священном для шиитов и четвертом по населению иракском городе Эн-Наджафе на экономически развитом юге страны. Соответствующее соглашение о сотрудничестве с местной некоммерческой организацией (НКО) было подписано 17 июля в Москве.
С российской стороны соглашение подписал глава Россотрудничества Евгений Примаков. Иракскую сторону представил президент ООО «Студенты без границ» Мохаммед Али аль-Баргхаш. «У нас с Ираком давняя история отношений, несмотря на драматическую историю последних десятилетий. Но эти отношения по-прежнему дружеские, товарищеские. Поэтому нам важно наладить работу в Ираке, учитывая большое количество студентов, выпускников и советских, и российских вузов», – сказал Примаков.
ПРД в Эн-Наджафе станет первым подобным учреждением с советского времени. Как пояснили в Россотрудничестве, до 1991 г. Союз советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами (предшественник Россотрудничества. – «Ведомости») имел только своего представителя в составе посольства СССР в Багдаде.
Выбор Эн-Наджафа для ПРД кажется логичным, так как он хоть и уступает более крупным Багдаду (7,9 млн человек) и Мосулу (1,7 млн), но это сопоставимый с индустриальной Басрой (в обоих примерно по 1,4 млн) город густонаселенного и экономически развитого шиитского юга. «Там можно привлечь достаточную аудиторию для гуманитарной деятельности», – говорит научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов. Он добавил, что как шиитская святыня и один из центров паломничества для людей Ближнего Востока город важен в регионе в целом, а это создает серьезную платформу для дальнейших горизонтальных связей.
В конце января, отчитываясь о деятельности Россотрудничества за 2023 г., его глава заявил, что ведомство опробовало практику ускоренного создания ПРД на базе НКО. Для них, как отмечал Примаков, не нужны долгие переговоры по линии МИДа. А если межправсоглашение все-таки будет пописано, можно будет «легализовать» уже функционирующий ПРД. Они же в это время осуществляют часть функций государственных Русских домов – по информированию о наборе в вузы России, проведению культурных и научных мероприятий.
«Мы тщательно подбираем наших партнеров. Они находятся на прямой связи с Россотрудничеством, нашим посольством. Мы включаем их в сеть наших мероприятий. Помогаем им организовывать курсы русского, организуем стажировки и поездки», – сказал Примаков 17 июля.
Кроме открытия ПРД в населенном шиитами регионе Ирака ПРД откроются также в Алжире и Объединенных Арабских Эмиратах, о переговорах по последнему государству Примаков сообщал в январе 2023 г.
Как следует из информации на сайте Россотрудничества, на середину июля 2024 г. ПРД уже работали в нескольких странах Африки. В частности, это центры науки и культуры в столице Мали Бамако, столице Буркина-Фасо Уагудугу, столице Нигера Ниамее и столице Судана Хартуме. Кроме того, ПРД есть в Таиланде и Боливии. Таким образом, число стран, в которых распространилась сеть ПРД, увеличилось до восьми, а всего ПРД насчитывается 12. Со всеми ними Россотрудничество вновь заключило или возобновило действующие соглашения.
«Мы понимаем, что друзей у России много во всем мире. Зависеть целиком от бюрократии мы не можем», – сказал Примаков на церемонии 17 июля, объясняя расширение сети ПРД без официального захода Россотрудничества в Ирак и соответствующие страны Африки и Азии. Он добавил, что на вхождение в сеть ПРД уже есть «десятки заявок» от НКО в Индии, Индонезии, Саудовской Аравии, Чаде, Сенегале, Танзании, Экваториальной Гвинее и др.
По словам эксперта Российского совета по международным делам Кирилла Семенова, использование НКО для распространения гуманитарного влияния, особенно там, где у российского государства пока нет времени или ресурсов, – рациональная тактика.
«Это также более гибко, чем прямой контроль, часто убивающий полезные инициативы. Важно найти баланс автономии таких организаций с обязательным условием, чтобы их деятельность не испортила фон межгосударственных отношений», – говорит Семенов.
Почему Россотрудничества нет в Ираке
ПРД в Эн-Наджафе открывается на фоне затягивания переговоров по открытию государственного центра науки и культуры в Багдаде. В Россотрудничестве «Ведомостям» объяснили, что ситуация сложилась из-за отсутствия договоренности о переговорах для заключения межправительственного соглашения. Детали и конкретные причины Россотрудничество не назвало.
«Нужна принципиальная договоренность на уровне правительств двух стран. Переговоры в таком случае ведутся по линии МИДа», – добавили в Россотрудничестве. Там особо подчеркнули, что деятельность ведомства за рубежом, включая Ближний Восток, «осуществляется в координации с МИД России».
«Ведомости» направили запрос МИД России и МИД Ирака.
Говоря о причинах отсутствия в Багдаде Русского дома, в Россотрудничестве добавили, что следует «отметить нестабильность ситуации в регионе», не уточнив, какие конкретно эпизоды относятся к Ираку. По словам Лукьянова, появление ПРД именно в Эн-Наджафе можно объяснить тем, что шиитский город сейчас наиболее безопасная область Ирака. «Несмотря на гарантии федерального правительства, в огромных Багдаде, Мосуле и Басре тяжело купировать все риски», – объясняет востоковед.
Безопасность в Ираке
Последний крупный теракт в Ираке произошел в ноябре 2019 г. Осенью 2019 г. и летом 2022 г. в Багдаде происходили массовые протесты с жертвами и пострадавшими. В декабре 2023 г. произошел последний ракетный обстрел посольства США. 14 апреля 2024 г. через воздушное пространство Ирака прошли иранские ракеты, летевшие для удара по Израилю, частью сбитые американской ПВО в Иракском Курдистане. При ответном ударе израильтян ПВО Ирака сбила ракеты у Багдада и границы с Ираном.
При этом в Россотрудничестве отметили, что в соседней с Ираком Сирии, где все еще происходят столкновения армии с вооруженной оппозицией и исламистами, Русский дом работает уже 49 лет. Столицу Сирии также регулярно атакует авиация Израиля, цель которой – союзные сирийскому правительству иранские военные. «Русский дом в Дамаске функционирует на основании российско-сирийского соглашения», – заметили в ведомстве.
По словам источника «Ведомостей», знакомого с деятельностью Русского дома в Дамаске, его непрерывная успешная и плодотворная работа происходит вопреки неблагоприятной обстановке и благодаря организаторским способностям тех, кто работает там.
Иракцы исторически активно обучались в советских, а потом и в российских вузах. Как сообщили «Ведомостям» в Минобрнауки, только с 2014 по 2023 г. в российских вузах обучилось более 26 100 граждан Ирака. Данные за предшествующие 23 года существования постсоветской России, а также советский период начиная с установления в Ираке республики в 1958 г. в ведомстве предоставить не смогли.
В 2004 г., через год после американского вторжения, была основана Иракская ассоциация выпускников вузов СССР и РФ. «Ведомости» направили запрос во Всемирную ассоциацию выпускников высших учебных заведений (объединяет иностранных граждан, учившихся в России и СССР).
В Россотрудничестве «Ведомости» заверили, что при планировании отборочной кампании на 2024/25 учебный год Ираку установлена квота в размере 260 мест. А наиболее привлекательными вузами для иракцев стали КФУ (Казань), РУДН (Москва), СПбГУ (Санкт-Петербург), БГНИУ (Белгород) и УРФУ (Екатеринбург). Студенты из Ирака отдают предпочтение специальностям «лечебное дело», «нефтегазовое дело», «стоматология», «информатика и вычислительная техника», а также «строительство».
Сейчас в плане внешнего влияния и проекции мягкой силы в науке, образовании и культуре Ирак – высококонкурентная среда, замечает Лукьянов. По его словам, на федеральном уровне и уровне провинций там активно действуют и приветствуются местными властями гуманитарные британские, немецкие, французские, общеевропейские, американские организации.
Но в Ираке как у федеральных, так и у провинциальных властей есть желание диверсифицировать внешние контакты в сторону, противоположную Западу. «Это дает возможности продвижения российской гуманитарной политики. Власти и общество Ирака готовы принять наше присутствие в образовательной, информационной сфере, которого объективно мало», – заключает эксперт.