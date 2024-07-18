На что может опереться мягкая сила России в Ираке

Выбор Эн-Наджафа для ПРД кажется логичным, так как он хоть и уступает более крупным Багдаду (7,9 млн человек) и Мосулу (1,7 млн), но это сопоставимый с индустриальной Басрой (в обоих примерно по 1,4 млн) город густонаселенного и экономически развитого шиитского юга. «Там можно привлечь достаточную аудиторию для гуманитарной деятельности», – говорит научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов. Он добавил, что как шиитская святыня и один из центров паломничества для людей Ближнего Востока город важен в регионе в целом, а это создает серьезную платформу для дальнейших горизонтальных связей.