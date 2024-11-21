Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Ирака

В середине ноября этого года в Москве также побывала делегация высокопоставленных представителей правительства Ирака. При содействии Россотрудничества и дипломатических ведомств двух стран она посетила ключевые вузы России и условилась с ними начать подготовку краткосрочных практикоориентированных программ повышения квалификации иракских чиновников.