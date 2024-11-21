Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Ирака
Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Ирака Мухаммедом Судани. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.
«Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и гуманитарной областях. Особое внимание было уделено реализации крупных проектов в сфере энергетики», – говорится в сообщении.
В частности, сторонами рассмотрены различные аспекты совместной работы в рамках «ОПЕК+». Подтверждена важность продолжения координации шагов в данном формате, отметили в Кремле.
Кроме того, в ходе разговора политики затронули ближневосточную проблематику и договорились о продолжении контактов на различных уровнях.
Личная встреча Путина и Судани состоялась в Москве в октябре прошлого года. Тогда стороны обсудили энергетические вопросы и обострение ситуации на Ближнем Востоке после атаки палестинской группировки «Хамас» на Израиль.
В середине ноября этого года в Москве также побывала делегация высокопоставленных представителей правительства Ирака. При содействии Россотрудничества и дипломатических ведомств двух стран она посетила ключевые вузы России и условилась с ними начать подготовку краткосрочных практикоориентированных программ повышения квалификации иракских чиновников.