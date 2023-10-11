О чем говорили лидеры России и Ирака

Путин и ас-Судани обсудили и энергетические вопросы. «Мы координируем работу и в рамках ОПЕК+ и делаем это весьма успешно с целью стабилизации ситуации на мировых рынках», – сказал Путин. Ас-Судани согласился, что и Россия, и Ирак играют важную роль на глобальном рынке нефти, а их взаимодействие должно учитывать механизмы мирового спроса и предложения. 12 сентября страны ОПЕК+ в рамках сделки сократили добычу на 35 000 барр./сутки до 22,565 млн барр./сутки.