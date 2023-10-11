О чем говорили лидеры России и Ирака

О чем говорили лидеры России и ИракаВажным пунктом обсуждения во время заранее согласованного визита стала война на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин 10 октября встретился с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани в Москве. 11 октября Путин и ас-Судани посетят пленарное заседание Российской энергетической недели. Изначально в повестке стояли преимущественно двусторонние отношения. Но эскалация напряженности после атаки группировки ХАМАС на Израиль сделала этот конфликт приоритетным пунктом обсуждения.
Российский лидер охарактеризовал обострение на Ближнем Востоке как «яркий пример провала политики Соединенных Штатов», которые пытались монополизировать урегулирование в регионе, но вместо поиска компромиссов «оказывали давление на обе стороны» (цитата по сайту Кремля). «Каждый раз – без учета коренных интересов палестинского народа, имея в виду прежде всего необходимость реализации решения Совета Безопасности ООН о создании независимого, суверенного палестинского государства», – сказал Путин.
Он добавил, что Москва настаивает на минимизации ущерба гражданским обеими сторонами «до нуля». Ас-Судани заявил Путину, что сейчас происходит «интифада, восстание палестинцев с требованием прекратить нарушения их прав» и обратил внимание на «разрушение Газы». «Мы все несем ответственность, как арабские страны, как исламские страны, и также вместе с Россией, постоянным членом Совета Безопасности [ООН], великой державой», – сказал иракский премьер.
Вместе с ас-Судани прилетел и иракский министр иностранных дел Фуад Хусейн. Перед встречей Путина и ас-Судани Хусейн обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым новый виток арабо-израильского конфликта. Иракский министр допустил, что активная фаза конфликта может продлиться «10 дней как минимум» (цитата по пресс-службе МИД России). «Продолжение военных действий в Газе может привести к тому, что огонь распространится и охватит соседние государства», – добавил он.
Позиция российского руководства последовательна, оно всегда придерживалось принципа «двух государств» по резолюциям СБ ООН, в реверансах Израилю сейчас смысла нет, а в условиях санкций и противостояния с Западом арабский мир Москве важнее Тель-Авива, считает эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. Важно, что Путин подтвердил позицию России и вообще впервые выступил после начала конфликта во время визита премьера Ирака, говорит эксперт.
Путин и ас-Судани обсудили и энергетические вопросы. «Мы координируем работу и в рамках ОПЕК+ и делаем это весьма успешно с целью стабилизации ситуации на мировых рынках», – сказал Путин. Ас-Судани согласился, что и Россия, и Ирак играют важную роль на глобальном рынке нефти, а их взаимодействие должно учитывать механизмы мирового спроса и предложения. 12 сентября страны ОПЕК+ в рамках сделки сократили добычу на 35 000 барр./сутки до 22,565 млн барр./сутки.
Аналитик ФГ «Финам» Оксана Лукичева замечает, что Ирак – вторая по объему добычи страна ОПЕК, она не падает у него ниже уровня 2016 г. Данные минэнерго США показывают добычу Ираком в августе 4,32 млн барр./сутки. Кроме того, напоминает Лукичева, несмотря на западные санкции, в Ираке продолжают присутствовать российские компании. «Одной из проблем российских компаний является сложность перевода выручки из-за западных санкций, возможно, Путин и ас-Судани будут обсуждать в первую очередь этот вопрос», – допускает Лукичева.
Семенов отмечает, что Ирак на фоне санкций против России старается проводить взвешенную политику, не уступая давлению США, с которыми у него тоже тесные связи, несмотря на близкие отношения Ирака и Ирана. «Ирак, конечно, сложный партнер для России в политическом плане из-за своей многовекторности, но Москва в целом может полагаться на Багдад на Ближнем Востоке», – считает Семенов.