Спецпосланник ООН призвал Израиль прекратить деятельность на Голанских высотах
Специальный посланник ООН по Сирии Гейр Педерсен призвал Израиль прекратить поселенческую активность на Голанских высотах, подчеркнув ее незаконный характер. Об этом он заявил на заседании Совета Безопасности Всемирной организации.
«Мы также получили сообщения о плане израильского кабинета расширить поселения на Голанских высотах. Израиль должен прекратить всю поселенческую деятельность на оккупированных сирийских Голанах, поскольку она является незаконной, нарушает суверенитет Сирии и её территориальную целостность, и такие действия должны быть остановлены», – сказал Педерсен.
8 декабря вооруженная оппозиция захватила власть в Сирии, объявив о падении правительства президента Башара Асада. Семья Асадов правила страной с 1970 г. Сам Асад прибыл в Москву вместе с приближенными лицами, где они получили политическое убежище.
На фоне взятия Дамаска армия обороны Израиля заняла Голанские высоты на юге Сирии.
Лидер сирийской оппозиции Абу Мухаммад аль-Джулани тем временем в эфире телеканала Syria TV обвинил Израиль в неправомерном нападении на страну. По его словам, Израиль уже давно перешел все границы дозволенного в отношении Сирии, что может быть чревато дальнейшей эскалацией на Ближнем Востоке.
Вскоре после этого начальник штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герци Халеви заявил, что действия военных вдоль границы направлены исключительно на обеспечение безопасности Израиля, передает Ynet. Он подчеркнул, что государство не вмешивается в происходящее в Сирии и не намерено ею управлять.
6 декабря ЦАХАЛ сообщила о решении усилить подразделения в районе Голанских высот в связи с ситуацией в Сирии, где идет процесс передачи власти. 9 декабря The New York Times со ссылкой на двух израильских чиновников писала, что израильские сухопутные войска продвинулись за пределы демилитаризованной зоны на границе Израиля и Сирии, что стало их первым открытым вторжением на сирийскую территорию со времен арабо-израильской войны 1973 г.