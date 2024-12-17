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Спецпосланник ООН призвал Израиль прекратить деятельность на Голанских высотах

Ведомости

Специальный посланник ООН по Сирии Гейр Педерсен призвал Израиль прекратить поселенческую активность на Голанских высотах, подчеркнув ее незаконный характер. Об этом он заявил на заседании Совета Безопасности Всемирной организации.

«Мы также получили сообщения о плане израильского кабинета расширить поселения на Голанских высотах. Израиль должен прекратить всю поселенческую деятельность на оккупированных сирийских Голанах, поскольку она является незаконной, нарушает суверенитет Сирии и её территориальную целостность, и такие действия должны быть остановлены», – сказал Педерсен.

8 декабря вооруженная оппозиция захватила власть в Сирии, объявив о падении правительства президента Башара Асада. Семья Асадов правила страной с 1970 г. Сам Асад прибыл в Москву вместе с приближенными лицами, где они получили политическое убежище.

На фоне взятия Дамаска армия обороны Израиля заняла Голанские высоты на юге Сирии.

Лидер сирийской оппозиции Абу Мухаммад аль-Джулани тем временем в эфире телеканала Syria TV обвинил Израиль в неправомерном нападении на страну. По его словам, Израиль уже давно перешел все границы дозволенного в отношении Сирии, что может быть чревато дальнейшей эскалацией на Ближнем Востоке.

Вскоре после этого начальник штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герци Халеви заявил, что действия военных вдоль границы направлены исключительно на обеспечение безопасности Израиля, передает Ynet. Он подчеркнул, что государство не вмешивается в происходящее в Сирии и не намерено ею управлять.

6 декабря ЦАХАЛ сообщила о решении усилить подразделения в районе Голанских высот в связи с ситуацией в Сирии, где идет процесс передачи власти. 9 декабря The New York Times со ссылкой на двух израильских чиновников писала, что израильские сухопутные войска продвинулись за пределы демилитаризованной зоны на границе Израиля и Сирии, что стало их первым открытым вторжением на сирийскую территорию со времен арабо-израильской войны 1973 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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