Германия может отправить миротворцев на Украину при согласии России

«Если будет достигнуто перемирие, то, конечно, западному сообществу, партнерам по НАТО, возможно, ООН и Евросоюзу придётся обсудить, как обеспечить такой мир, такое перемирие. И очевидно, что Германия как крупнейшая экономика Европы сыграет в этом свою роль», – заявил министр обороны страны.