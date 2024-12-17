Германия может отправить миротворцев на Украину при согласии России
Германия может отправить своих миротворцев на Украину в случае заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом, но если на это будут согласны обе страны, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Его слова передает Reuters.
При этом Писториус добавил, что рано принимать решения о каком-либо военном присутствии на Украине, поскольку никаких мирных переговоров пока не ведется.
«Если будет достигнуто перемирие, то, конечно, западному сообществу, партнерам по НАТО, возможно, ООН и Евросоюзу придётся обсудить, как обеспечить такой мир, такое перемирие. И очевидно, что Германия как крупнейшая экономика Европы сыграет в этом свою роль», – заявил министр обороны страны.
Но глава минобороны страны заявил, что не знает, в чем будет заключаться эта роль, и что он «не может дать однозначного ответа».
Как отмечает Reuters, слухи о том, что Европа может ввести войска на Украину в случае прекращения конфликта с Россией, усилились на фоне возвращения республиканца Дональда Трампа в Белый дом после выборов в США.
Трамп ясно дал понять, что он будет настаивать на немедленном прекращении огня. Избранный президент возложил ответственность на Европу по вопросу безопасности на континенте.
В Кремле 16 декабря заявили, что разговоры о размещении миротворцев на Украине преждевременны, так как Украина отказывается от ведения переговоров.
«Обо всем остальном, а именно миротворцах, сейчас говорить очевидно преждевременно», – заключил официальный представитель президента России Дмитрий Песков.
5 декабря Писториус уже заявлял, что не исключает возможности участия ФРГ в миротворческих силах после прекращения огня на Украине.