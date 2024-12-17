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Германия может отправить миротворцев на Украину при согласии России

Ведомости

Германия может отправить своих миротворцев на Украину в случае заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом, но если на это будут согласны обе страны, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Его слова передает Reuters.

При этом Писториус добавил, что рано принимать решения о каком-либо военном присутствии на Украине, поскольку никаких мирных переговоров пока не ведется.

«Если будет достигнуто перемирие, то, конечно, западному сообществу, партнерам по НАТО, возможно, ООН и Евросоюзу придётся обсудить, как обеспечить такой мир, такое перемирие. И очевидно, что Германия как крупнейшая экономика Европы сыграет в этом свою роль», – заявил министр обороны страны.

Но глава минобороны страны заявил, что не знает, в чем будет заключаться эта роль, и что он «не может дать однозначного ответа».

Как отмечает Reuters, слухи о том, что Европа может ввести войска на Украину в случае прекращения конфликта с Россией, усилились на фоне возвращения республиканца Дональда Трампа в Белый дом после выборов в США.

Трамп ясно дал понять, что он будет настаивать на немедленном прекращении огня. Избранный президент возложил ответственность на Европу по вопросу безопасности на континенте.

В Кремле 16 декабря заявили, что разговоры о размещении миротворцев на Украине преждевременны, так как Украина отказывается от ведения переговоров.

«Обо всем остальном, а именно миротворцах, сейчас говорить очевидно преждевременно», – заключил официальный представитель президента России Дмитрий Песков.

5 декабря Писториус уже заявлял, что не исключает возможности участия ФРГ в миротворческих силах после прекращения огня на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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