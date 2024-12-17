В ООН призвали Украину и Россию воздержаться от эскалации после гибели Кириллова
В офисе генерального секретаря ООН призвали стороны украинского конфликта воздержаться от эскалации после гибели начальника войск радиационной, химической и биологической защиты РФ (РХБЗ) Игоря Кириллова, передает «РИА Новости».
Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил на брифинге, что им известны сообщения об инциденте, произошедшем сегодня в Москве и приведшем к гибели двух российских военнослужащих. Он призвал все стороны проявлять сдержанность.
Постоянное представительство России при ООН поднимет вопрос о гибели при теракте Кириллова на заседании Совбеза по поставкам западного оружия на Украину 20 декабря.
Генерал-лейтенант Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря в результате взрыва на территории жилого комплекса на юго-востоке Москвы. Взрывное устройство было заложено в самокат, который стоял рядом с подъездом. СК РФ возбудил уголовные дела по ст. 105, 205, 222.1, 223.1 УК РФ (убийство, террористический акт, незаконный оборот и изготовление взрывчатых веществ).