Хегсет: Трамп добьется мира на Украине максимально выгодным для Киева образом
Избранный президент США Дональд Трамп добьется урегулирования конфликта на Украине максимально выгодным для Киева образом, заявил выдвинутый Трампом на пост министра обороны США Пит Хегсет.
«Мы бы хотели видеть это настолько выгодным для украинцев, насколько возможно. Однако этот конфликт должен закончиться», – подчеркнул Хегсет, отвечая на вопрос «бросит ли Трамп Украину» после того, как вступит в должность (цитата по ТАСС).
Претендент на пост министра обороны подчеркнул, что это решение будет принято на высшем уровне и что будущий президент ясно дал понять, что стремится к завершению этого конфликта.
Команда Трампа пересматривает подход к урегулированию конфликта на Украине, сообщала газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников. Несмотря на предвыборные обещания Трампа о быстром решении конфликта, сейчас его команда говорит о возможности урегулирования в течение полугода. Это рассматривается европейскими партнерами как признак того, что администрация Трампа не намерена отказываться от поддержки Киева.
В ответ на такие высказывания СМИ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о свидетельствах изменений риторики США можно будет только после инаугурации Трампа или официальных назначений. При этом предпосылок для возобновления переговоров между Москвой и Киевом сейчас нет, отметил Песков.