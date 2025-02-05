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Госсекретарь США призвал сделать Газу «снова прекрасной»

Ведомости

Госсекретарь США Марко Рубио призвал сделать Газу «снова прекрасной». Об этом он заявил на своей странице в соцсети X.

«Газа должны быть свободна от “Хамаса”. Как поделился сегодня президент США, Соединенные Штаты готовы возглавить и сделать Газу снова прекрасной (“Make Gaza Beautiful Again”, по аналогии с лозунгом президента Дональда Трампа “Make America Great Again”. – “Ведомости”)», – написал Рубио.

4 февраля Трамп заявил, что Газа является местом под снос и опасна для проживания. В связи с этим он предложил переселить палестинских беженцев за счет средств стран региона. Разместить палестинцев он предложил в Иордании и Египте, уточнив при этом, что США не будут участвовать в финансировании переселения.

Республиканец также допустил на пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, что США могут взять на себя долгосрочное управление сектором Газа, впоследствии превратив анклав в «Ривьеру Ближнего Востока».

19 января между Израилем и «Хамасом» вступила в силу сделка о прекращении огня в Газе и освобождении пленных. Она была подписана при посредничестве США, Египта и Катара через 15 месяцев после начала военных действий в анклаве. Всего в рамках первого этапа сделки планируется освободить почти 2000 палестинцев, находящихся в тюрьмах еврейского государства, и 33 израильских заложника. 4 февраля в «Хамасе» заявили о начале переговоров по второму этапу реализации соглашения о прекращении огня в Газа и освобождении заложников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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