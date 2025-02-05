Госсекретарь США призвал сделать Газу «снова прекрасной»
Госсекретарь США Марко Рубио призвал сделать Газу «снова прекрасной». Об этом он заявил на своей странице в соцсети X.
«Газа должны быть свободна от “Хамаса”. Как поделился сегодня президент США, Соединенные Штаты готовы возглавить и сделать Газу снова прекрасной (“Make Gaza Beautiful Again”, по аналогии с лозунгом президента Дональда Трампа “Make America Great Again”. – “Ведомости”)», – написал Рубио.
4 февраля Трамп заявил, что Газа является местом под снос и опасна для проживания. В связи с этим он предложил переселить палестинских беженцев за счет средств стран региона. Разместить палестинцев он предложил в Иордании и Египте, уточнив при этом, что США не будут участвовать в финансировании переселения.
Республиканец также допустил на пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, что США могут взять на себя долгосрочное управление сектором Газа, впоследствии превратив анклав в «Ривьеру Ближнего Востока».
19 января между Израилем и «Хамасом» вступила в силу сделка о прекращении огня в Газе и освобождении пленных. Она была подписана при посредничестве США, Египта и Катара через 15 месяцев после начала военных действий в анклаве. Всего в рамках первого этапа сделки планируется освободить почти 2000 палестинцев, находящихся в тюрьмах еврейского государства, и 33 израильских заложника. 4 февраля в «Хамасе» заявили о начале переговоров по второму этапу реализации соглашения о прекращении огня в Газа и освобождении заложников.