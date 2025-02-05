Пашинян заявил о растущем суверенитете Армении
Армения становится все более независимой и суверенной страной. Об этом сообщил армянский премьер-министр Никол Пашинян в ходе выступления в Атлантическом совете, передает «РИА Новости».
По его словам, власти Армении активно работают в сфере внешней политики и им удалось повысить уровень независимости республики. Это открывает для страны новые возможности, однако несет и новые вызовы. Пашинян добавил, что Армения подписала документ о стратегическом партнерстве с США. Он назвал это важным решением и выразил надежду на открытие новой страницы в отношениях с Вашингтоном.
24 января профильная комиссия парламента Армении вынесла положительное заключение по законопроекту о начале процесса вступления республики в Евросоюз (ЕС). Правительство страны одобрило проект «О начале процесса вступления Республики Армении в Европейский союз» 9 января.
Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что членство Армении одновременно в Евросоюзе и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) гипотетически невозможно. При этом он заметил, что «это суверенное право», и напомнил о примере Турции, которая «уже много десятилетий сохраняет свою ориентацию на членство в ЕС, но не встречает особой взаимности со стороны Брюсселя». Пашинян заметил, что республика «неплохо» себя чувствует в ЕАЭС, что подтверждается цифрами.