Пашинян заявил о растущем суверенитете Армении

Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что членство Армении одновременно в Евросоюзе и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) гипотетически невозможно. При этом он заметил, что «это суверенное право», и напомнил о примере Турции, которая «уже много десятилетий сохраняет свою ориентацию на членство в ЕС, но не встречает особой взаимности со стороны Брюсселя». Пашинян заметил, что республика «неплохо» себя чувствует в ЕАЭС, что подтверждается цифрами.