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Пашинян заявил о растущем суверенитете Армении

Ведомости

Армения становится все более независимой и суверенной страной. Об этом сообщил армянский премьер-министр Никол Пашинян в ходе выступления в Атлантическом совете, передает «РИА Новости».

По его словам, власти Армении активно работают в сфере внешней политики и им удалось повысить уровень независимости республики. Это открывает для страны новые возможности, однако несет и новые вызовы. Пашинян добавил, что Армения подписала документ о стратегическом партнерстве с США. Он назвал это важным решением и выразил надежду на открытие новой страницы в отношениях с Вашингтоном.

24 января профильная комиссия парламента Армении вынесла положительное заключение по законопроекту о начале процесса вступления республики в Евросоюз (ЕС). Правительство страны одобрило проект «О начале процесса вступления Республики Армении в Европейский союз» 9 января.

Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что членство Армении одновременно в Евросоюзе и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) гипотетически невозможно. При этом он заметил, что «это суверенное право», и напомнил о примере Турции, которая «уже много десятилетий сохраняет свою ориентацию на членство в ЕС, но не встречает особой взаимности со стороны Брюсселя». Пашинян заметил, что республика «неплохо» себя чувствует в ЕАЭС, что подтверждается цифрами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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