Посольство РФ сообщило об отсутствии ограничений на поездки в Иран

31 января посол России в Израиле Анатолий Викторов допустил возможность пересмотра рекомендации россиянам воздержаться от посещения Израиля в связи с режимом прекращения огня в секторе Газа и Ливане. Он напомнил, что с октября 2023 г. действует предписание посольства России с рекомендациями гражданам воздержаться от посещения Израиля и сопредельных стран без необходимости. Это привлечение внимания к тому, что в этих местах небезопасно с точки зрения угрозы обстрелов и иных террористических актов.