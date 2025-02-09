Посольство РФ сообщило об отсутствии ограничений на поездки в Иран
Посольство России в Тегеране заявило об отсутствии ограничений на посещение россиянами Ирана. Об этом сообщается в Telegram-канале российского диппредставительства в исламской республике.
«В связи с поступающими обращениями посольство разъясняет, что в настоящее время какие-либо ограничения на посещение российскими гражданами Исламской Республики Иран отсутствуют», – сказано в сообщении.
В октябре 2024 г. посольство РФ в Иране рекомендовало российским гражданам не совершать поездки в Иран на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке после иранских ракетных ударов по Израилю. В корпусе стражей исламской революции Ирана тогда заявили, что атака является ответом на убийство лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы.
31 января посол России в Израиле Анатолий Викторов допустил возможность пересмотра рекомендации россиянам воздержаться от посещения Израиля в связи с режимом прекращения огня в секторе Газа и Ливане. Он напомнил, что с октября 2023 г. действует предписание посольства России с рекомендациями гражданам воздержаться от посещения Израиля и сопредельных стран без необходимости. Это привлечение внимания к тому, что в этих местах небезопасно с точки зрения угрозы обстрелов и иных террористических актов.