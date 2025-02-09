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Посольство РФ сообщило об отсутствии ограничений на поездки в Иран

Ведомости

Посольство России в Тегеране заявило об отсутствии ограничений на посещение россиянами Ирана. Об этом сообщается в Telegram-канале российского диппредставительства в исламской республике.

«В связи с поступающими обращениями посольство разъясняет, что в настоящее время какие-либо ограничения на посещение российскими гражданами Исламской Республики Иран отсутствуют», – сказано в сообщении.

В октябре 2024 г. посольство РФ в Иране рекомендовало российским гражданам не совершать поездки в Иран на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке после иранских ракетных ударов по Израилю. В корпусе стражей исламской революции Ирана тогда заявили, что атака является ответом на убийство лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы.

31 января посол России в Израиле Анатолий Викторов допустил возможность пересмотра рекомендации россиянам воздержаться от посещения Израиля в связи с режимом прекращения огня в секторе Газа и Ливане. Он напомнил, что с октября 2023 г. действует предписание посольства России с рекомендациями гражданам воздержаться от посещения Израиля и сопредельных стран без необходимости. Это привлечение внимания к тому, что в этих местах небезопасно с точки зрения угрозы обстрелов и иных террористических актов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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