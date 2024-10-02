Посольство РФ в Тегеране рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Иран
На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке гражданам России рекомендовано временно не совершать поездки в Иран. Об этом говорится в Telegram-канале посольства РФ в Тегеране.
«В связи с обострением положения вокруг Ирана роспосольство рекомендует гражданам Российской Федерации временно, до нормализации ситуации, воздержаться от поездок в Исламскую Республику Иран», – сказано в сообщении.
Днем ранее Росавиация также рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полетов в Израиль, Иран и Ирак до особого распоряжения. Решение было объявлено ведомством на фоне иранских ракетных ударов по Израилю вечером 1 октября. В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявили, что эта атака является ответом на убийство лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы. Израильская сторона пообещала ответить на иранский удар.
2 октября Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям выполнять полеты в аэропорты Израиля и Ирана, а также полеты в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака в период с 15:30 до 19:00 мск 2 октября и 9:00 до 19:00 мск 3 октября.