Посольство РФ в Тегеране рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Иран

Днем ранее Росавиация также рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полетов в Израиль, Иран и Ирак до особого распоряжения. Решение было объявлено ведомством на фоне иранских ракетных ударов по Израилю вечером 1 октября. В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявили, что эта атака является ответом на убийство лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы. Израильская сторона пообещала ответить на иранский удар.