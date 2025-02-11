Макрон не стал пожимать руку премьер-министру Индии

Накануне, 9 февраля, Макрон сообщил, что страна обеспечила инвестиции в проекты, связанные с искусственным интеллектом, на сумму свыше 100 млрд евро в ближайшие годы. В общей сложности, по его словам, французские и зарубежные компании вложат 109 млрд евро в развитие этой сферы.