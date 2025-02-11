Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Макрон не стал пожимать руку премьер-министру Индии

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон проигнорировал попытку премьер-министра Индии Нарендры Моди пожать ему руку на саммите по искусственному интеллекту (ИИ) в Париже, трансляция мероприятия велась на YouTube-канале Associated Press.

Макрон поприветствовал других участников саммита – вице-президента США Джей Ди Вэнса, генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша и премьер-министра Канады Джастина Трюдо, а также обменялся поцелуями с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Между ними находился и Моди, которого Макрон обошел, хотя индийский премьер протянул президенту Франции руку.

10 февраля стартовала международная двухдневная конференция, посвященная развитию ИИ, – AI Action Summit. Сопредседателями саммита стали как раз Макрон и Моди.

11 февраля «Ведомости» сообщали, что Франция намерена стать ИИ-сверхдержавой в Европе. Франция включается в гонку развития гражданского и военного ИИ, думая вложить в нее $113 млрд против $500 млрд у американцев плюс энергию своих АЭС.

Накануне, 9 февраля, Макрон сообщил, что страна обеспечила инвестиции в проекты, связанные с искусственным интеллектом, на сумму свыше 100 млрд евро в ближайшие годы. В общей сложности, по его словам, французские и зарубежные компании вложат 109 млрд евро в развитие этой сферы.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных