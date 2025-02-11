Макрон не стал пожимать руку премьер-министру Индии
Президент Франции Эммануэль Макрон проигнорировал попытку премьер-министра Индии Нарендры Моди пожать ему руку на саммите по искусственному интеллекту (ИИ) в Париже, трансляция мероприятия велась на YouTube-канале Associated Press.
Макрон поприветствовал других участников саммита – вице-президента США Джей Ди Вэнса, генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша и премьер-министра Канады Джастина Трюдо, а также обменялся поцелуями с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Между ними находился и Моди, которого Макрон обошел, хотя индийский премьер протянул президенту Франции руку.
10 февраля стартовала международная двухдневная конференция, посвященная развитию ИИ, – AI Action Summit. Сопредседателями саммита стали как раз Макрон и Моди.
11 февраля «Ведомости» сообщали, что Франция намерена стать ИИ-сверхдержавой в Европе. Франция включается в гонку развития гражданского и военного ИИ, думая вложить в нее $113 млрд против $500 млрд у американцев плюс энергию своих АЭС.
Накануне, 9 февраля, Макрон сообщил, что страна обеспечила инвестиции в проекты, связанные с искусственным интеллектом, на сумму свыше 100 млрд евро в ближайшие годы. В общей сложности, по его словам, французские и зарубежные компании вложат 109 млрд евро в развитие этой сферы.