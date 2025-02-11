Вице-президент США призвал чрезмерно не регулировать сферу ИИ
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе парижской конференции по теме искусственного интеллекта (ИИ) заявил, что чрезмерное регулирование в отношении технологий ИИ может помешать их успешному развитию, его слова приводит агентство Reuters.
Вэнс заявил, что власти США сделают все возможное для поощрения развития искусственного интеллекта, а усиление регулирования в этой сфере сейчас набирает обороты. Вэнс заявил, что ИИ должен оставаться свободным от политической ангажированности, и заверил, что американский ИИ не будет превращен в инструмент авторитарной цензуры.
В ходе своей речи Вэнс сравнил развитие ИИ с новой промышленной революцией. Но, по его мнению, скачок прогресса не произойдет, если чрезмерное регулирование будет удерживать новаторов от принятия рисков, необходимых для продвижения вперед.
Вице-президент подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа будет продолжать поддерживать развитие ИИ, чтобы в будущем он мог создать множество рабочих мест.
10 февраля Reuters со ссылкой на источники сообщило, что американский разработчик OpenAI, создавший чат-бот ChatGPT, планирует в этом году завершить разработку первого собственного чипа для технологий ИИ. После завершения разработки компания собирается запустить производство чипов на заводах Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Если первый выпуск пройдет гладко, это позволит разработчику наладить массовое производство собственного чипа ИИ, протестировать альтернативу чипам Nvidia и уменьшить степень своей зависимости от них.
В начале января DeepSeek выпустила модель ИИ с открытым исходным кодом под названием R1, способную имитировать мышление человека, что позволило ей обойти на рынке OpenAI и других американских конкурентов. Китайская компания заявила, что R1 конкурирует с продуктами ведущих разработчиков или превосходит их по нескольким отраслевым показателям. И при этом стоит в разы дешевле.