Reuters: OpenAI завершит разработку своего первого ИИ-чипа в 2025 году
Американский разработчик OpenAI, создавший чат-бот ChatGPT, планирует в этом году завершить разработку первого собственного чипа для технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
После завершения разработки компания собирается запустить производство чипов на заводах Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, уточнили собеседники агентства. Если первый выпуск пройдет гладко, это позволит разработчику наладить массовое производство собственного чипа ИИ, протестировать альтернативу чипам Nvidia и уменьшить степень своей зависимости от них. Таким образом OpenAI движется к достижению своей цели – запустить массовое производство ИИ-чипов в 2026 г.
31 января Bloomberg со ссылкой на источники писал, что официальные лица в Белом доме и ФБР выясняют, покупала ли DeepSeek полупроводники Nvidia Corp. через третьих лиц в Сингапуре, обходя американские ограничения на продажу чипов.
В начале января DeepSeek выпустила модель ИИ с открытым исходным кодом под названием R1, способную имитировать мышление человека, что позволило ей обойти на рынке OpenAI и других американских конкурентов. Китайская компания заявила, что R1 конкурирует с продуктами ведущих разработчиков или превосходит их по нескольким отраслевым показателям. И при этом стоит в разы дешевле.