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Reuters: OpenAI завершит разработку своего первого ИИ-чипа в 2025 году

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Американский разработчик OpenAI, создавший чат-бот ChatGPT, планирует в этом году завершить разработку первого собственного чипа для технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

После завершения разработки компания собирается запустить производство чипов на заводах Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, уточнили собеседники агентства. Если первый выпуск пройдет гладко, это позволит разработчику наладить массовое производство собственного чипа ИИ, протестировать альтернативу чипам Nvidia и уменьшить степень своей зависимости от них. Таким образом OpenAI движется к достижению своей цели – запустить массовое производство ИИ-чипов в 2026 г.

31 января Bloomberg со ссылкой на источники писал, что официальные лица в Белом доме и ФБР выясняют, покупала ли DeepSeek полупроводники Nvidia Corp. через третьих лиц в Сингапуре, обходя американские ограничения на продажу чипов.

В начале января DeepSeek выпустила модель ИИ с открытым исходным кодом под названием R1, способную имитировать мышление человека, что позволило ей обойти на рынке OpenAI и других американских конкурентов. Китайская компания заявила, что R1 конкурирует с продуктами ведущих разработчиков или превосходит их по нескольким отраслевым показателям. И при этом стоит в разы дешевле.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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