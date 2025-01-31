В США расследуют поставки чипов Nvidia в DeepSeek в обход санкций

В начале января компания DeepSeek выпустила новую модель ИИ с открытым исходным кодом под названием R1, способную имитировать мышление человека, что позволило ей обойти на рынке OpenAI и американских конкурентов. Китайская компания заявила, что R1 конкурирует или превосходит продукты ведущих американских разработчиков по ряду отраслевых показателей, включая математические задачи, и при этом стоит в разы дешевле.