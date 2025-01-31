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В США расследуют поставки чипов Nvidia в DeepSeek в обход санкций

Ведомости

Официальные лица США выясняют, покупала ли компания DeepSeek полупроводники Nvidia Corp. через третьих лиц в Сингапуре, обходя ограничения США на продажу чипов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации издания, официальные лица в Белом доме и Федеральном бюро расследований (ФБР) занимаются выяснением, приобретала ли компания DeepSeek чипы Nvidia, продажа которых была запрещена США в Китае, чтобы сохранить разработки в сфере искусственного интеллекта (ИИ) внутри страны.

13 января администрация бывшего президента США Джо Байдена утвердила список правил для передачи в другие страны технологий ИИ. Правила должны облегчать лицензирование для заказов на чипы, препятствовать контрабанде и повышать стандарты безопасности ИИ. Администрация бывшего президента считает, что договоренности между странами развивают международную экосистему общих ценностей в отношении развития, развертывания и использования ИИ.

В начале января компания DeepSeek выпустила новую модель ИИ с открытым исходным кодом под названием R1, способную имитировать мышление человека, что позволило ей обойти на рынке OpenAI и американских конкурентов. Китайская компания заявила, что R1 конкурирует или превосходит продукты ведущих американских разработчиков по ряду отраслевых показателей, включая математические задачи, и при этом стоит в разы дешевле.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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