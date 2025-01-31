В США расследуют поставки чипов Nvidia в DeepSeek в обход санкций
Официальные лица США выясняют, покупала ли компания DeepSeek полупроводники Nvidia Corp. через третьих лиц в Сингапуре, обходя ограничения США на продажу чипов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По информации издания, официальные лица в Белом доме и Федеральном бюро расследований (ФБР) занимаются выяснением, приобретала ли компания DeepSeek чипы Nvidia, продажа которых была запрещена США в Китае, чтобы сохранить разработки в сфере искусственного интеллекта (ИИ) внутри страны.
13 января администрация бывшего президента США Джо Байдена утвердила список правил для передачи в другие страны технологий ИИ. Правила должны облегчать лицензирование для заказов на чипы, препятствовать контрабанде и повышать стандарты безопасности ИИ. Администрация бывшего президента считает, что договоренности между странами развивают международную экосистему общих ценностей в отношении развития, развертывания и использования ИИ.
В начале января компания DeepSeek выпустила новую модель ИИ с открытым исходным кодом под названием R1, способную имитировать мышление человека, что позволило ей обойти на рынке OpenAI и американских конкурентов. Китайская компания заявила, что R1 конкурирует или превосходит продукты ведущих американских разработчиков по ряду отраслевых показателей, включая математические задачи, и при этом стоит в разы дешевле.