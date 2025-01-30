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США рассматривают введение новых ограничений на экспорт чипов Nvidia в КНР

Ведомости

Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность введения новых ограничений на экспорт в Китай чипов H20 от американского производителя Nvidia. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники агентства уточнили, что переговоры находятся на очень ранней стадии. По их словам, решение о введении каких-либо ограничений, скорее всего, будет принято нескоро с учетом того, что новая администрация только начинает набирать персонал в соответствующие департаменты.

Кандидат на должность министра торговли Говард Лютник, назначенный Трампом руководителем агентства, которое контролирует ограничения торговли микросхемами, накануне говорил, что он будет «очень тверд» в вопросе контроля над полупроводниками. Уточнять подробности он не стал.

Представитель Nvidia в комментарии агентству выразил готовность работать с администрацией, поскольку компания реализует собственный подход к искусственному интеллекту (ИИ).

В начале января китайский стартап DeepSeek выпустил новую модель ИИ с открытым исходным кодом под названием R1, способную имитировать мышление человека. Это позволило компании обойти на рынке OpenAI и иных конкурентов. По данным DeepSeek, R1 конкурирует или превосходит продукты ведущих американских разработчиков по ряду отраслевых показателей и стоит в разы дешевле. Потенциальная угроза превосходству американских компаний в отрасли привела к падению акций технологических компаний, связанных с искусственным интеллектом, в том числе Microsoft, Nvidia, Oracle и материнской компании Google Alphabet. В общей сложности они потеряли почти $1 трлн рыночной стоимости.

29 января Bloomberg сообщал, что Microsoft и OpenAI выясняют, не были ли технологии ChatGPT несанкционированно получены группой лиц, связанной с DeepSeek.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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