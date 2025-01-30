США рассматривают введение новых ограничений на экспорт чипов Nvidia в КНР

В начале января китайский стартап DeepSeek выпустил новую модель ИИ с открытым исходным кодом под названием R1, способную имитировать мышление человека. Это позволило компании обойти на рынке OpenAI и иных конкурентов. По данным DeepSeek, R1 конкурирует или превосходит продукты ведущих американских разработчиков по ряду отраслевых показателей и стоит в разы дешевле. Потенциальная угроза превосходству американских компаний в отрасли привела к падению акций технологических компаний, связанных с искусственным интеллектом, в том числе Microsoft, Nvidia, Oracle и материнской компании Google Alphabet. В общей сложности они потеряли почти $1 трлн рыночной стоимости.