США рассматривают введение новых ограничений на экспорт чипов Nvidia в КНР
Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность введения новых ограничений на экспорт в Китай чипов H20 от американского производителя Nvidia. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Собеседники агентства уточнили, что переговоры находятся на очень ранней стадии. По их словам, решение о введении каких-либо ограничений, скорее всего, будет принято нескоро с учетом того, что новая администрация только начинает набирать персонал в соответствующие департаменты.
Кандидат на должность министра торговли Говард Лютник, назначенный Трампом руководителем агентства, которое контролирует ограничения торговли микросхемами, накануне говорил, что он будет «очень тверд» в вопросе контроля над полупроводниками. Уточнять подробности он не стал.
Представитель Nvidia в комментарии агентству выразил готовность работать с администрацией, поскольку компания реализует собственный подход к искусственному интеллекту (ИИ).
В начале января китайский стартап DeepSeek выпустил новую модель ИИ с открытым исходным кодом под названием R1, способную имитировать мышление человека. Это позволило компании обойти на рынке OpenAI и иных конкурентов. По данным DeepSeek, R1 конкурирует или превосходит продукты ведущих американских разработчиков по ряду отраслевых показателей и стоит в разы дешевле. Потенциальная угроза превосходству американских компаний в отрасли привела к падению акций технологических компаний, связанных с искусственным интеллектом, в том числе Microsoft, Nvidia, Oracle и материнской компании Google Alphabet. В общей сложности они потеряли почти $1 трлн рыночной стоимости.
29 января Bloomberg сообщал, что Microsoft и OpenAI выясняют, не были ли технологии ChatGPT несанкционированно получены группой лиц, связанной с DeepSeek.