В США ввели ограничения на передачу технологий ИИ

13 января администрация Байдена выпускает временное окончательное решение о распространении ИИ. Правило должно облегчить лицензирование для заказов на чипы, препятствовать контрабанде и повышать стандарты безопасности ИИ. Ограничения не распространяются на ключевых союзников и партнеров США, также можно получить доступ к технологиям, соответствуя условиям, указанным в правилах.