В США ввели ограничения на передачу технологий ИИ
Администрация президента США Джо Байдена утвердила список правил для передачи в другие страны технологий искусственного интеллекта (ИИ), говорится в сообщении на официальном сайте Белого дома.
В сообщении сказано, что США важно сохранять разработки в сфере ИИ внутри государства для повышения национальной безопасности и экономической мощи.
«В чужих руках мощные системы ИИ могут усугубить значительные риски для национальной безопасности», – говорится в сообщении.
13 января администрация Байдена выпускает временное окончательное решение о распространении ИИ. Правило должно облегчить лицензирование для заказов на чипы, препятствовать контрабанде и повышать стандарты безопасности ИИ. Ограничения не распространяются на ключевых союзников и партнеров США, также можно получить доступ к технологиям, соответствуя условиям, указанным в правилах.
Администрация американского президента считает, что договоренности между странами развивают международную экосистему общих ценностей в отношении развития, развертывания и использования ИИ.
Байден намерен ужесточить политику продажи американских чипов ИИ, которые используются в центре обработки данных. Компания Nvidia тогда заявляла, что новые ограничения могут поставить под угрозу экономический рост США, но не сопособствовать снижению риска «неправомерного использования технологии ИИ другими странами».