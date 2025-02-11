Новый министр обороны США назвал Китай главной внешней угрозой

В первый день на посту президента 20 января Трамп подписал несколько указов об ужесточении миграционной политики. По данным Института миграционной политики США, число нелегальных мигрантов в стране достигает 11 млн человек, из которых 5,3 млн – из Мексики, 741 000 – из Сальвадора, 724 000 – из Гватемалы, 553 000 – из Индии, 490 000 – из Гондураса. Washington Post писала, что у иммиграционной и таможенной полиции США есть дела 7,8 млн человек, которые потенциально могут быть депортированы.