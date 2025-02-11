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Новый министр обороны США назвал Китай главной внешней угрозой

Ведомости

Новый глава Пентагона Пит Хегсет во время пресс-конференции в Германии заявил, что безопасность на границах США на сегодняшней день является основной угрозой для его страны, в то время как среди внешних к таковым относится Китай, передает корреспондент «Ведомостей».

«Сейчас самой большой угрозой является безопасность нашей собственной границы, и мы быстро решаем эту проблему», – сказал Хегсет, отвечая на вопрос, является ли Китай самой большой угрозой для Америки. «У вас нет страны, если у вас нет границ, как отметил президент», – добавил он.

Хегсет подчеркнул, что Вашингтон давно защищает чужие границы, но сейчас администрация Дональда Трампа «запечатывает» границу США.

«Но что касается внешних угроз, то нет никаких сомнений в том, что амбиции коммунистического Китая сильны. Их взгляд на мир сильно отличается от нашего, и тот, кто возьмет на себя ведущую роль, задаст тон 21-му веку», – сказал глава Пентагона.

В первый день на посту президента 20 января Трамп подписал несколько указов об ужесточении миграционной политики. По данным Института миграционной политики США, число нелегальных мигрантов в стране достигает 11 млн человек, из которых 5,3 млн – из Мексики, 741 000 – из Сальвадора, 724 000 – из Гватемалы, 553 000 – из Индии, 490 000 – из Гондураса. Washington Post писала, что у иммиграционной и таможенной полиции США есть дела 7,8 млн человек, которые потенциально могут быть депортированы.

30 января президент США поручил Пентагону и министерству внутренней безопасности принять меры для расширения центра по работе с мигрантами на базе в Гуантанамо до полной вместимости и обеспечить дополнительные места для содержания под стражей самых опасных преступников из числа иностранцев, находящихся в стране незаконно. Целями документа назывались остановка вторжения на границе, ликвидация преступных картелей и восстановление национального суверенитета страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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