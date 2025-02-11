Новый министр обороны США назвал Китай главной внешней угрозой
Новый глава Пентагона Пит Хегсет во время пресс-конференции в Германии заявил, что безопасность на границах США на сегодняшней день является основной угрозой для его страны, в то время как среди внешних к таковым относится Китай, передает корреспондент «Ведомостей».
«Сейчас самой большой угрозой является безопасность нашей собственной границы, и мы быстро решаем эту проблему», – сказал Хегсет, отвечая на вопрос, является ли Китай самой большой угрозой для Америки. «У вас нет страны, если у вас нет границ, как отметил президент», – добавил он.
Хегсет подчеркнул, что Вашингтон давно защищает чужие границы, но сейчас администрация Дональда Трампа «запечатывает» границу США.
«Но что касается внешних угроз, то нет никаких сомнений в том, что амбиции коммунистического Китая сильны. Их взгляд на мир сильно отличается от нашего, и тот, кто возьмет на себя ведущую роль, задаст тон 21-му веку», – сказал глава Пентагона.
В первый день на посту президента 20 января Трамп подписал несколько указов об ужесточении миграционной политики. По данным Института миграционной политики США, число нелегальных мигрантов в стране достигает 11 млн человек, из которых 5,3 млн – из Мексики, 741 000 – из Сальвадора, 724 000 – из Гватемалы, 553 000 – из Индии, 490 000 – из Гондураса. Washington Post писала, что у иммиграционной и таможенной полиции США есть дела 7,8 млн человек, которые потенциально могут быть депортированы.
30 января президент США поручил Пентагону и министерству внутренней безопасности принять меры для расширения центра по работе с мигрантами на базе в Гуантанамо до полной вместимости и обеспечить дополнительные места для содержания под стражей самых опасных преступников из числа иностранцев, находящихся в стране незаконно. Целями документа назывались остановка вторжения на границе, ликвидация преступных картелей и восстановление национального суверенитета страны.