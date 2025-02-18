NBC: администрация Трампа планирует массовые увольнения в МВБ

По информации издания, эти увольнения станут дополнением к общим сокращениям, которые уже начались 14 февраля и затронули такие структуры, как федеральное агентство управления в чрезвычайных ситуациях, служба гражданства и иммиграции США, а также агентство по обеспечению кибербезопасности и инфраструктурной безопасности.