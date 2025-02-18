NBC: администрация Трампа планирует массовые увольнения в МВБ
Администрация президента США Дональда Трампа на этой неделе планирует сократить сотни высокопоставленных сотрудников министерства внутренней безопасности (МВБ). Об этом сообщает телеканал NBC News, ссылаясь осведомленные источники.
По информации издания, эти увольнения станут дополнением к общим сокращениям, которые уже начались 14 февраля и затронули такие структуры, как федеральное агентство управления в чрезвычайных ситуациях, служба гражданства и иммиграции США, а также агентство по обеспечению кибербезопасности и инфраструктурной безопасности.
Три источника NBC заявили, что у администрации Трампа есть «централизованный план» и поименный список высокопоставленных сотрудников всех подразделений МВБ, подлежащих увольнению.
По мнению журналистов телеканала, цель таких кадровых изменений – это не просто сокращение численности персонала, а точечное увольнение ряда высокопоставленных сотрудников, которые способны помешать достижению целей, которые администрация Трампа ставит перед МВБ.
20 января Дональд Трамп начал реализовывать программу по сокращению федерального правительства, которое, по оценкам аналитиков, насчитывало больше 2 млн сотрудников. Сообщалось, что большинству работников гражданской сферы были направлены письма с опцией добровольного увольнения. Аналогичные письма получили сотрудники американских спецслужб.
6 февраля стало известно, что заявления об увольнении подали более 40 000 госслужащих в США после предложения о пособии, равном восьмимесячной зарплате. Из-за этого администрация Трампа, по мнению аналитиков, может не достичь своей цели по сокращению расходов правительства за счет добровольных мер.