Лавров заявил о провале попыток Запада украинизировать повестку G20
Попытки Запада украинизировать повестку G20 провалились. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров журналистам в ходе пресс-конференции по итогам встречи глав МИД G20 в ЮАР. Прямую трансляцию встречи вел МИД РФ во «В контакте».
Глава МИД РФ рассказал, что «большая двадцатка» сохраняет роль платформы, в рамках которой происходит диалог между старыми и новыми центрами силы. По его словам, Россия поддерживает идею сохранения экономического характера G20 без политизации повестки дня.
«Без политизации повестки дня «двадцатки», как в последние годы это пытаются делать наши западные коллеги, стремясь украинизировать ее. Попытки всегда были безуспешными, но силы и нервы участников, особенно у шерп, они, конечно, отнимают немалые», – пояснил министр.
Лавров на пресс-конференции добавил, что российская сторона довольна итогами состоявшейся встречи глав МИД G20. По его словам, разногласия никуда не исчезли, но «разговор продолжается, что всегда полезно».
20 февраля министр иностранных дел России прибыл в Южно-Африканскую Республику. «На полях» G20 Лавров провел переговоры с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой, с главой МИД Бразилии Мауро Виейра, главой МИД Турции Хаканом Фиданом, министром иностранных дел Китая Ван И и другими.