Лавров заявил о провале попыток Запада украинизировать повестку G20

«Без политизации повестки дня «двадцатки», как в последние годы это пытаются делать наши западные коллеги, стремясь украинизировать ее. Попытки всегда были безуспешными, но силы и нервы участников, особенно у шерп, они, конечно, отнимают немалые», – пояснил министр.