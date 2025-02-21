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Лавров заявил о провале попыток Запада украинизировать повестку G20

Ведомости

Попытки Запада украинизировать повестку G20 провалились. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров журналистам в ходе пресс-конференции по итогам встречи глав МИД G20 в ЮАР. Прямую трансляцию встречи вел МИД РФ во «В контакте».

Глава МИД РФ рассказал, что «большая двадцатка» сохраняет роль платформы, в рамках которой происходит диалог между старыми и новыми центрами силы. По его словам, Россия поддерживает идею сохранения экономического характера G20 без политизации повестки дня.

«Без политизации повестки дня «двадцатки», как в последние годы это пытаются делать наши западные коллеги, стремясь украинизировать ее. Попытки всегда были безуспешными, но силы и нервы участников, особенно у шерп, они, конечно, отнимают немалые», – пояснил министр.

Лавров на пресс-конференции добавил, что российская сторона довольна итогами состоявшейся встречи глав МИД G20. По его словам, разногласия никуда не исчезли, но «разговор продолжается, что всегда полезно».

20 февраля министр иностранных дел России прибыл в Южно-Африканскую Республику. «На полях» G20 Лавров провел переговоры с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой, с главой МИД Бразилии Мауро Виейра, главой МИД Турции Хаканом Фиданом, министром иностранных дел Китая Ван И и другими.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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