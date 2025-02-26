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WSJ: план Трампа не предполагает военной поддержки Киева

Ведомости

В плане президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта не предполагается обязательств США по военной поддержке Киева или отправке военных в республику. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Белом доме.

По данным издания, в беседе с Трампом президент Франции Эммануэль Макрон говорил о необходимости поддержки со стороны США силам Лондона и Парижа, которые они намерены направить в республику при урегулировании конфликта.

«Хотя Макрон считает, что у него есть взаимопонимание с Трампом, представитель Белого дома заявил, что мирное соглашение, которое разрабатывает Трамп, не будет включать в себя гарантии будущей помощи в боевых действиях или какие-либо обязательства по отправке американских военнослужащих в регион», — говорится в материале (цитата по «РИА Новости»).

Пресс-пул Белого дома приводил слова Трампа о том, что мир на Украине необходимо поддерживать в приемлемой для всех сторон форме.

24 февраля президент США заявлял, что на Украине могут быть размещены европейские войска в качестве миротворцев, чтобы следить за выполнением мирного соглашения после его заключения. Тогда же Трамп говорил журналистам, что президент России Владимир Путин не против отправки на Украину миротворцев из Европы, когда закончатся боевые действия.

18 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что РФ считает неприемлемым появление на Украине иностранного контингента из стран НАТО. 25 февраля Песков сказал, что Кремлю нечего добавить к озвученной Лавровым позиции насчет размещения европейских миротворцев на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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