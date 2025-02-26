WSJ: план Трампа не предполагает военной поддержки Киева
В плане президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта не предполагается обязательств США по военной поддержке Киева или отправке военных в республику. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Белом доме.
По данным издания, в беседе с Трампом президент Франции Эммануэль Макрон говорил о необходимости поддержки со стороны США силам Лондона и Парижа, которые они намерены направить в республику при урегулировании конфликта.
«Хотя Макрон считает, что у него есть взаимопонимание с Трампом, представитель Белого дома заявил, что мирное соглашение, которое разрабатывает Трамп, не будет включать в себя гарантии будущей помощи в боевых действиях или какие-либо обязательства по отправке американских военнослужащих в регион», — говорится в материале (цитата по «РИА Новости»).
Пресс-пул Белого дома приводил слова Трампа о том, что мир на Украине необходимо поддерживать в приемлемой для всех сторон форме.
24 февраля президент США заявлял, что на Украине могут быть размещены европейские войска в качестве миротворцев, чтобы следить за выполнением мирного соглашения после его заключения. Тогда же Трамп говорил журналистам, что президент России Владимир Путин не против отправки на Украину миротворцев из Европы, когда закончатся боевые действия.
18 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что РФ считает неприемлемым появление на Украине иностранного контингента из стран НАТО. 25 февраля Песков сказал, что Кремлю нечего добавить к озвученной Лавровым позиции насчет размещения европейских миротворцев на Украине.