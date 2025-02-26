WSJ: план Трампа не предполагает военной поддержки Киева

24 февраля президент США заявлял, что на Украине могут быть размещены европейские войска в качестве миротворцев, чтобы следить за выполнением мирного соглашения после его заключения. Тогда же Трамп говорил журналистам, что президент России Владимир Путин не против отправки на Украину миротворцев из Европы, когда закончатся боевые действия.