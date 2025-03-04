Премьер-министр Мьянмы намерен открыть два генконсульства в РФ

Премьер-министр Мьянмы намерен открыть два генконсульства в РФСотрудничество между странами успешно развивается, несмотря на санкции, считают власти РФ
Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн заявил, что в ходе текущего визита в Россию намерен открыть два генеральных консульства в РФ, сообщается в Telegram-канале правительства.
Позже Хлайн планирует открыть еще два консульства. Хлайн также обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением открыть консульство России во втором по величине мьянманском городе Мандалай.
В ходе переговоров с Мишустиным Хлайн поблагодарил российского политика за теплый прием и заявил об укреплении доверия и ускорении экономических показателей в российско-мьянманских отношениях.
Мишустин, в свою очередь, отметил, что торгово-экономическое сотрудничество между странами успешно развивается, несмотря на санкции. По словам российского премьер-министра, растет взаимный товарооборот, есть возможность для наращивания кооперации в энергетике, мирном атоме, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве, а также прорабатываются новые совместные проекты в телекоммуникациях, IT, пищевой промышленности, добыче и переработке полезных ископаемых.
3 марта Хлайн прибыл в Россию с официальным визитом по приглашению президента РФ. 4 марта президент РФ Владимир Путин примет премьер-министра Мьянмы в Кремле, об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга. Российско-мьянманские переговоры пройдут в формате официального завтрака. Ожидается, что в ходе встречи будут подписаны некоторые документы. Основными темами для обсуждения политиков официально значатся перспективы дальнейшего развития сотрудничества, а также актуальные международные вопросы.