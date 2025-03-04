Премьер-министр Мьянмы намерен открыть два генконсульства в РФ

3 марта Хлайн прибыл в Россию с официальным визитом по приглашению президента РФ. 4 марта президент РФ Владимир Путин примет премьер-министра Мьянмы в Кремле, об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга. Российско-мьянманские переговоры пройдут в формате официального завтрака. Ожидается, что в ходе встречи будут подписаны некоторые документы. Основными темами для обсуждения политиков официально значатся перспективы дальнейшего развития сотрудничества, а также актуальные международные вопросы.