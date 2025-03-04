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Премьер-министр Мьянмы намерен открыть два генконсульства в РФ

Сотрудничество между странами успешно развивается, несмотря на санкции, считают власти РФ
Ведомости

Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн заявил, что в ходе текущего визита в Россию намерен открыть два генеральных консульства в РФ, сообщается в Telegram-канале правительства.

Позже Хлайн планирует открыть еще два консульства. Хлайн также обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением открыть консульство России во втором по величине мьянманском городе Мандалай.

В ходе переговоров с Мишустиным Хлайн поблагодарил российского политика за теплый прием и заявил об укреплении доверия и ускорении экономических показателей в российско-мьянманских отношениях.

Мишустин, в свою очередь, отметил, что торгово-экономическое сотрудничество между странами успешно развивается, несмотря на санкции. По словам российского премьер-министра, растет взаимный товарооборот, есть возможность для наращивания кооперации в энергетике, мирном атоме, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве, а также прорабатываются новые совместные проекты в телекоммуникациях, IT, пищевой промышленности, добыче и переработке полезных ископаемых.

3 марта Хлайн прибыл в Россию с официальным визитом по приглашению президента РФ. 4 марта президент РФ Владимир Путин примет премьер-министра Мьянмы в Кремле, об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга. Российско-мьянманские переговоры пройдут в формате официального завтрака. Ожидается, что в ходе встречи будут подписаны некоторые документы. Основными темами для обсуждения политиков официально значатся перспективы дальнейшего развития сотрудничества, а также актуальные международные вопросы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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