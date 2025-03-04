Премьер-министр Мьянмы подарил Путину буддийскую книгу 1838 года
В ходе переговоров премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн подарил президенту РФ Владимиру Путину буддийскую книгу 1838 г., в которой описываются отношения короля Мьянмы и российского царя.
Хлайн отметил, что Путин так долго занимает позицию лидера страны, что может считаться ее королем. Премьер-министр Мьянмы предположил, что политики уже могли встречаться в прошлой жизни.
4 марта Путин принял премьер-министра Мьянмы в Кремле. Ожидается, что в ходе встречи будут подписаны некоторые документы. Основными темами для обсуждения политиков официально значатся перспективы дальнейшего развития сотрудничества, а также актуальные международные вопросы.