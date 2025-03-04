Премьер-министр Мьянмы подарил Путину буддийскую книгу 1838 года

3 марта Хлайн прибыл в Россию с официальным визитом по приглашению президента РФ. Премьер-министр уже провел встречу с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Хлайн заявил, что в ходе текущего визита в Россию намерен открыть два генеральных консульства в РФ.