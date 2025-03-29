Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Белгородском направлении

Минобороны РФ ранее рассказало о попытке ВСУ проникнуть в Белгородскую область. По данным ведомства, утром 18 марта противник предпринял попытку проникновения на территорию России в западной части региона, направляясь к населенным пунктам Демидовка и Прилесье. Всего в течение дня было зафиксировано пять атак. По данным Минобороны РФ, в нападении участвовало до 200 украинских военнослужащих и 29 единиц техники. Сообщалось, что благодаря действиям российских подразделений, артиллерии и FPV-дронов все атаки были успешно отражены, пересечения государственной границы не допущено. В ведомстве добавили, что данная атака была предпринята с целью создания негативного фона перед запланированными переговорами президентов России и США по урегулированию конфликта на Украине.