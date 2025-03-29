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Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Белгородском направлении

Ведомости

Подразделения группировки войск «Север» поразили силы и технику штурмового полка и нескольких украинских бригад на Белгородском направлении, противник потерял до 185 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ о ходе проведения военной спецоперации на Украине.

Российские военнослужащие нанесли поражение сосредоточениям живой силы и техники двух механизированных бригад, штурмового полка вооруженных сил Украины (ВСУ), а также бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Краснополье, Угроеды, Проходы и Миропольское.

Противник потерял на Белгородском направлении до 185 человек, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и другую технику.

Минобороны РФ ранее рассказало о попытке ВСУ проникнуть в Белгородскую область. По данным ведомства, утром 18 марта противник предпринял попытку проникновения на территорию России в западной части региона, направляясь к населенным пунктам Демидовка и Прилесье. Всего в течение дня было зафиксировано пять атак. По данным Минобороны РФ, в нападении участвовало до 200 украинских военнослужащих и 29 единиц техники. Сообщалось, что благодаря действиям российских подразделений, артиллерии и FPV-дронов все атаки были успешно отражены, пересечения государственной границы не допущено. В ведомстве добавили, что данная атака была предпринята с целью создания негативного фона перед запланированными переговорами президентов России и США по урегулированию конфликта на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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