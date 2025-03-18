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Минобороны рассказало о попытке ВСУ проникнуть в Белгородскую область

Она была предпринята в западной части региона
Анна Нараева
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Утром 18 марта подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняли попытку проникновения на территорию России в западной части Белгородской области, направляясь к населенным пунктам Демидовка и Прилесье. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны.

Всего в течение дня было зафиксировано пять атак, последняя из которых произошла в 17:30–18:45 мск.

По данным Минобороны РФ, в нападении участвовало до 200 украинских военнослужащих и 29 единиц техники, включая танки, боевые бронированные машины и инженерные средства. Но благодаря действиям российских подразделений, артиллерии и FPV-дронов, все атаки были успешно отражены, пересечения государственной границы не допущено, сказано в заявлении.

В ведомстве заявили, что данная атака была предпринята с целью создания негативного фона перед запланированными переговорами президентов России и США по урегулированию конфликта на Украине.

Потери украинской стороны оцениваются в 60 человек, один танк, семь бронемашин и несколько инженерных машин. Оставшиеся силы противника были рассеяны, дальнейших попыток атак не последовало.

В ответ российские войска нанесли массированные удары по украинским позициям в Сумской области, применяя авиацию, ракетные комплексы «Искандер», реактивные системы залпового огня «Торнадо-С» и тяжелые огнеметные системы. По данным Минобороны, ВСУ понесли значительные потери.

Российские военные блогеры сообщали о попытке ВСУ прорваться в Краснояружский район. Telegram-каналы также писали об эвакуации в Красной Яруге. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что обстановка в Краснояружском районе, подвергающемся обстрелам со стороны ВСУ, остается напряженной, но под контролем российских сил.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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