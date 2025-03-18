Минобороны рассказало о попытке ВСУ проникнуть в Белгородскую область

Минобороны рассказало о попытке ВСУ проникнуть в Белгородскую областьОна была предпринята в западной части региона
Утром 18 марта подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняли попытку проникновения на территорию России в западной части Белгородской области, направляясь к населенным пунктам Демидовка и Прилесье. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны.
Всего в течение дня было зафиксировано пять атак, последняя из которых произошла в 17:30–18:45 мск.
По данным Минобороны РФ, в нападении участвовало до 200 украинских военнослужащих и 29 единиц техники, включая танки, боевые бронированные машины и инженерные средства. Но благодаря действиям российских подразделений, артиллерии и FPV-дронов, все атаки были успешно отражены, пересечения государственной границы не допущено, сказано в заявлении.
В ведомстве заявили, что данная атака была предпринята с целью создания негативного фона перед запланированными переговорами президентов России и США по урегулированию конфликта на Украине.
Потери украинской стороны оцениваются в 60 человек, один танк, семь бронемашин и несколько инженерных машин. Оставшиеся силы противника были рассеяны, дальнейших попыток атак не последовало.
В ответ российские войска нанесли массированные удары по украинским позициям в Сумской области, применяя авиацию, ракетные комплексы «Искандер», реактивные системы залпового огня «Торнадо-С» и тяжелые огнеметные системы. По данным Минобороны, ВСУ понесли значительные потери.
Российские военные блогеры сообщали о попытке ВСУ прорваться в Краснояружский район. Telegram-каналы также писали об эвакуации в Красной Яруге. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что обстановка в Краснояружском районе, подвергающемся обстрелам со стороны ВСУ, остается напряженной, но под контролем российских сил.