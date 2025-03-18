Минобороны рассказало о попытке ВСУ проникнуть в Белгородскую область

По данным Минобороны РФ, в нападении участвовало до 200 украинских военнослужащих и 29 единиц техники, включая танки, боевые бронированные машины и инженерные средства. Но благодаря действиям российских подразделений, артиллерии и FPV-дронов, все атаки были успешно отражены, пересечения государственной границы не допущено, сказано в заявлении.