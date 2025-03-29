Газета
Телеграм
/ Политика

Суд в США приказал приостановить ликвидацию «Голоса Америки»

Ведомости

Судья Окружного суда США в Манхэттене Джей Пол Эткен приостановил ликвидацию радиокомпании «Голос Америки» (считается в России иноагентом). Об этом пишет The New York Times со ссылкой на адвоката журналистов Эндрю Челли-младшего.

«Это решающая победа свободы прессы и первой поправки [к конституции США], а также резкий упрек администрации [президента США], которая продемонстрировала полное пренебрежение принципами, определяющими нашу демократию», – сказал защитник.

Согласно иску журналистов «Голоса Америки» и профсоюзов, действия администрации президента Дональда Трампа, такие как отправка сотрудников организации в оплачиваемый отпуск, нарушили права журналистов, закрепленные в первой поправке к конституции. Согласно ее положениям, запрещается посягать на свободу слова и свободу прессы.

«Голос Америки» и «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (считается иноагентом и признано нежелательным на территории РФ) приостановили работу в середине марта после указа Трампа о ликвидации агентства США по глобальным медиа (USAGM). Reuters писал, что более 1300 сотрудников «Голоса Америки» после решения Трампа отправили в отпуск.

Согласно отчету конгресса, бюджет USAGM по итогам прошлого года составил $886 млн, были наняты около 3500 сотрудников. 9 февраля глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и миллиардер Илон Маск призвал закрыть «Радио Свобода» и «Голос Америки». По его словам, это просто «сумасшедшие радикальные левые», которые «разговаривают сами с собой и сжигают при этом $1 млрд в год из карманов американских налогоплательщиков».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных