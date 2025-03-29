Суд в США приказал приостановить ликвидацию «Голоса Америки»

Согласно отчету конгресса, бюджет USAGM по итогам прошлого года составил $886 млн, были наняты около 3500 сотрудников. 9 февраля глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и миллиардер Илон Маск призвал закрыть «Радио Свобода» и «Голос Америки». По его словам, это просто «сумасшедшие радикальные левые», которые «разговаривают сами с собой и сжигают при этом $1 млрд в год из карманов американских налогоплательщиков».