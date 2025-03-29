Суд в США приказал приостановить ликвидацию «Голоса Америки»
Судья Окружного суда США в Манхэттене Джей Пол Эткен приостановил ликвидацию радиокомпании «Голос Америки» (считается в России иноагентом). Об этом пишет The New York Times со ссылкой на адвоката журналистов Эндрю Челли-младшего.
«Это решающая победа свободы прессы и первой поправки [к конституции США], а также резкий упрек администрации [президента США], которая продемонстрировала полное пренебрежение принципами, определяющими нашу демократию», – сказал защитник.
Согласно иску журналистов «Голоса Америки» и профсоюзов, действия администрации президента Дональда Трампа, такие как отправка сотрудников организации в оплачиваемый отпуск, нарушили права журналистов, закрепленные в первой поправке к конституции. Согласно ее положениям, запрещается посягать на свободу слова и свободу прессы.
«Голос Америки» и «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (считается иноагентом и признано нежелательным на территории РФ) приостановили работу в середине марта после указа Трампа о ликвидации агентства США по глобальным медиа (USAGM). Reuters писал, что более 1300 сотрудников «Голоса Америки» после решения Трампа отправили в отпуск.
Согласно отчету конгресса, бюджет USAGM по итогам прошлого года составил $886 млн, были наняты около 3500 сотрудников. 9 февраля глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и миллиардер Илон Маск призвал закрыть «Радио Свобода» и «Голос Америки». По его словам, это просто «сумасшедшие радикальные левые», которые «разговаривают сами с собой и сжигают при этом $1 млрд в год из карманов американских налогоплательщиков».